Conversa sobre transferência: Chelsea e Tottenham estão de olho no garoto-prodígio do Lecce, Dorgu

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Chelsea e Spurs olham para o garoto-prodígio do Lecce, Dorgu

Chelsea e Tottenham Hotspur ainda estão interessados ​​em contratar o lateral-esquerdo do Lecce Patrick Dorgu apesar do jogador assinar um novo contrato este mês, relata o Mirror.

O jovem de 19 anos teve uma campanha marcante na Serie A na época passada e, desde então, somou três internacionalizações pela Dinamarca.

Dorgu é avaliado em cerca de £ 30 milhões pelo Lecce, que o comprou por apenas £ 165.000 do FC Nordsjaelland em 2022. Ele já é considerado um dos melhores jovens laterais-esquerdos do futebol europeu – uma reputação que foi reforçada pelas suas recentes exibições pela Dinamarca.

O Mirror acrescenta que os Spurs atualmente lideram a corrida pela sua contratação, embora Dorgu seja um torcedor confesso do Chelsea, o que pode influenciar sua decisão final.

O lateral-esquerdo do Lecce, Patrick Dorgu, está sendo rastreado por jogadores como Chelsea e Tottenham Hotspur. Agência de fotos de imagens / Getty Images

Fofoca de papel

– Harry Maguire está esperando para ver se Erik ten Hag será demitido do Manchester United antes de decidir seu futuro no clube a longo prazo, de acordo com o Football Insider. O contrato do jogador de 31 anos expira no final da atual temporada, mas ele não tem pressa em tomar uma decisão final até que o futuro do técnico do United seja resolvido.

– O Manchester United não considerará Vincenzo Montella para o cargo de treinador principal se decidir demitir Ten Hag, diz TeamTalk. O técnico da Turquia tem sido associado ao United nas últimas semanas, à medida que continuam a surgir rumores sobre o futuro de Ten Hag a longo prazo. No entanto, Montella, que também dirigiu AC Milan, Sevilla e Fiorentina, não estará na lista do clube tão cedo. Em vez disso, Galetti afirma que Graham Potter e Eddie Howe são vistos pelos chefes do United como opções potenciais, embora seja difícil afastar este último do Newcastle United.

– Meio-campista do Arsenal Thomas Partey está atraindo o interesse do Atlético de Madrid, Juventus e Barcelona, ​​segundo Ekrem Konur. O internacional de Gana veio do Atlético para o Arsenal em 2020, mas Rojiblancos Diz-se que o técnico Diego Simeone está interessado em trazê-lo de volta à capital espanhola. O Al Ahli também está de olho em Partey, que participou de todas as oito partidas do Arsenal na Premier League nesta temporada, exceto uma.

– Luis Suárez vai estender seu contrato com o Inter Miami CF até dezembro de 2025, afirmou Nicolo Schira. O jogador de 37 anos tem aproveitado sua passagem pela MLS até agora, marcando impressionantes 20 gols em 27 jogos do campeonato. De acordo com Schira, o novo contrato é um “acordo fechado”, o que significa que ele estará ao lado do companheiro de equipe e bom amigo Lionel Messi na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no próximo verão, na América.