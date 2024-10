Conversa sobre transferência: Liverpool e Man City lutando para contratar dupla do Palace

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man City e Liverpool planejam ataque ao Palácio

Liverpool e Manchester City estão lutando pela dupla do Crystal Palace Eberechi Eze e Adam Whartonde acordo com Ekrem Konur.

Os dois clubes, junto com o Tottenham Hotspur, foram impulsionados neste fim de semana pela notícia de que o ala Eze está aberto a uma transferência em 2025. O internacional inglês de 26 anos estava fortemente relacionado com uma mudança do sul de Londres no verão, mas sua cláusula de rescisão de £ 68 milhões provou ser forte demais para os clubes interessados.

Agora, porém, acredita-se que Eze, que marcou uma vez em sete jogos pelos Eagles nesta temporada, esteja em busca de um novo desafio após o início lento do Palace na campanha de 2024-25 e está aberto a uma mudança no próximo verão.

Konur também diz que Liverpool e City já conversaram com o Palace sobre a transferência do meio-campista Wharton.

O jogador de 20 anos tem impressionado pelo clube do sul de Londres, apesar de sua forma decepcionante, e diz-se que City e Liverpool estão planejando mudanças para o produto da academia juvenil do Blackburn Rovers em janeiro.

No entanto, o Palace avalia Wharton em 65 milhões de euros, o que é mais do que ambos os pretendentes estão dispostos a oferecer. O seu interesse ronda os 45 milhões de euros.

A dupla do Crystal Palace, Eberechi Eze e Adam Wharton, está sendo alvo de Liverpool e Man City. JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

Fofoca de papel

– O Real Madrid manifestou interesse no defesa do Arsenal William Salibamas os Gunners estão confiantes de que o francês de 23 anos permanecerá no clube além do verão de 2025, segundo o Express. O Real Madrid já está a analisar potenciais alvos de transferência para o verão, num esforço para reforçar a sua defesa, e Saliba está na sua lista de procurados. No entanto, Saliba, que assinou um contrato de quatro anos com o norte de Londres em 2023, está feliz no clube, enquanto os dirigentes do Arsenal também não têm intenção de deixá-lo sair. O Real Madrid também está considerando uma transferência para o Tottenham Cristiano Romero.

– O Borussia Monchengladbach está considerando uma transferência para o atacante do Arsenal Nathan Butler-Oyedejide acordo com o Football Insider. O jogador de 21 anos está em boa forma pelos Gunners na Premier League 2, marcando cinco gols e adicionando duas assistências em suas primeiras cinco partidas nesta temporada. O Gladbach está entre os vários clubes europeus que agora monitoram o florescente Gunner, que atuou na primeira equipe de Mikel Arteta na pré-temporada e que é altamente avaliado pela comissão técnica do clube.

– A Juventus está considerando uma investida no atacante do Everton Dominic Calvert-Lewinde acordo com o Corriere Dello Sport. A Juve teve Dusan Vlahovic marcando gols nesta temporada, com sete gols em nove jogos em todas as competições, mas faltam opções de ataque além do internacional sérvio. Calvert-Lewin, 27, está entrando no último ano de seu contrato em Merseyside e ainda não comprometeu seu futuro além do verão. O Bianconeri também estão considerando uma mudança para a estrela do Lille Jônatas David.

– O Aston Villa espera reforçar suas opções defensivas com a contratação do zagueiro do RB Leipzig Castelo Lukebade acordo com o Football Insider. O Villa começou a campanha em boa forma, mas até agora sofreu nove gols, e sua situação não é ajudada pelo Tyrone Mings‘ problemas contínuos nos joelhos. Lukeba, de 21 anos, é visto como um “jogador de ponta” por Unai Emery e sua equipe, e um candidato ideal para uma mudança em janeiro. Villa não é o único a monitorar o zagueiro francês, mas espera que uma oferta antecipada possa afastar o interesse de outros clubes interessados, incluindo Real Madrid e Chelsea.