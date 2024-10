Conversa sobre transferência: Man City enfrentará o Bayern por Florian Wirtz

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man City e Bayern de Munique disputam a contratação de Florian Wirtz

Manchester City tem interesse concreto no meio-campista do Bayer Leverkusen Florian Wirtz e poderia rivalizar com o Bayern de Munique, relata Florian Plettenberg.

Wirtz é o “principal alvo” do Bayern para o verão de 2025, de acordo com o relatório, com o clube alemão pronto para gastar muito para garantir a transferência.

No entanto, a busca do Man City pode ser impulsionada pela preferência do Bayer Leverkusen em vender para um clube estrangeiro em vez de um de seus rivais da Bundesliga.

Caso o jovem de 21 anos decida sair, o Bayer quer fazer dele o recorde de transferência de todos os tempos, superando a transferência de Kai Havertz de € 80 milhões (US$ 87 milhões) para o Chelsea em 2020.

Embora o Real Madrid também esteja ligado a Wirtz, Plettenberg relata que o Man City fez os maiores esforços de qualquer clube estrangeiro para contratar o internacional alemão.

Florian Wirtz atraiu o interesse do Bayern de Munique e do Manchester City antes da janela de transferências de inverno. Joris Verwijst/Agência BSR/Getty Images

Fofoca de papel

– Erling Haaland continua sendo a transferência dos sonhos do presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, mas uma transferência para o clube espanhol é improvável, segundo Patrick Berger. Berger diz que o Real Madrid tem mais chances de contratar Haaland do que o Barcelona, ​​devido à estrutura financeira de qualquer acordo futuro. Diz-se que as negociações estão em andamento entre o Real Madrid e Haaland. O jogador de 24 anos tem contrato com o City até 2027, que atualmente tenta prorrogar seu contrato.

– Leroy Sané não está interessado em se mudar para o Newcastle United, apesar do interesse do clube, diz Christian Falk. O contrato do extremo do Bayern de Munique expira em junho de 2025, com as negociações sobre um novo acordo estagnadas recentemente, o que despertou o interesse do Newcastle e de outros clubes da Premier League. O Manchester United também esteve fortemente ligado ao jogador de 28 anos nas últimas semanas, embora, segundo Falk, a busca por Sane seja menos concreta.

– O Paris Saint-Germain está trabalhando em uma extensão de contrato para o lateral Achraf Hakimiafirma RMC Sport. Já estão em andamento negociações entre PSG e Hakimi, que chegou ao clube em 2021 vindo do Inter de Milão. Desde então, ele jogou 128 vezes pelos gigantes da Ligue 1, marcando 15 gols. O contrato atual de Hakimi com o PSG expira em junho de 2026.

– Zagueiro do RB Leipzig Castelo LukebaA cláusula de rescisão diminuirá para € 65 milhões (US$ 70,7 milhões) no verão de 2026, revelou Philipp Hinze. Diz-se que Lukeba está feliz em Leipzig, depois de um forte início de temporada nacional. Sua cláusula de rescisão no próximo verão está fixada em 90 milhões de euros (97,8 milhões de dólares), o que significa que os clubes interessados ​​​​podem pagar 25 milhões de euros (27,2 milhões de dólares) menos se esperarem até 2026 para contratar o talentoso zagueiro. O jovem de 21 anos, que chegou ao time da Bundesliga vindo do Lyon em 2023, está no radar de vários grandes clubes europeus. No entanto, o Leipzig decidiu que Lukeba não partirá na janela de transferências de janeiro.

– O Napoli aceitou a possibilidade de perder o extremo Khvicha Kvaratskhelia próximo verão, conforme Tuttomercato. Apesar de estar em negociações sobre um novo contrato por um ano, a estrela georgiana não está mais perto de assinar uma prorrogação com o Napoli. Faltando pouco menos de três anos para o seu contrato atual, o próximo verão será a última chance do clube da Série A de negociá-lo por muito dinheiro. Embora as duas partes possam eventualmente chegar a um acordo sobre uma extensão do contrato, permanecem muito distantes em algumas áreas-chave do acordo.