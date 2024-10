Conversa sobre transferência: Man United considera fazer oferta por Davies

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man United mostra interesse em contratar Alphonso Davies

O Manchester United está coletando informações para um possível acordo para contratar o zagueiro do Bayern de Munique Afonso Daviesde acordo com Florian Plettenberg da Sky Sports Deutschland.

O atual contrato de Davies com o Bayern expirará no verão e, embora o clube da Bundesliga esteja interessado em prorrogar seu contrato, seu futuro com o clube parece incerto, já que não houve negociações sobre uma prorrogação de contrato. Esta incerteza sobre o futuro de Davies colocou vários clubes em alerta quanto à possibilidade de garantir Davies como uma transferência gratuita.

Um desses clubes é o Manchester United, que teria coletado informações sobre um acordo para o internacional canadense. É relatado que o United vê Davies como o candidato ideal para lateral-esquerdo. Atualmente, o United só pode contar com Luke Shaw e Tyrell Malacia como laterais-esquerdos reconhecidos, sendo os problemas de lesão do primeiro uma preocupação.

Embora se saiba que os Red Devils já fizeram uma investigação informal ao campo de Davies, o United não é o único clube que tem interesse no jogador de 23 anos. O Real Madrid está fortemente ligado à transferência de Davies e já foi relatado que estava atento à oportunidade de garantir Davies como agente livre.

– O Real Madrid está considerando uma possível transferência para o zagueiro do Al Nassr Aymeric Laporterelata AS. Laporte é visto como uma potencial adição para a próxima temporada, com o jogador interessado em deixar a Arábia Saudita. No entanto, o relatório revela que Los Blancos também estão considerando outras opções defensivas. Entre essas opções está o Chelsea Josh Acheampongque vê seu contrato atual com os Blues expirar em 2026 e ainda não concordou com uma prorrogação. Enquanto isso, o Real Madrid também está de olho no zagueiro do Palmeiras Vitor Reisno entanto, a sua avaliação pode revelar-se demasiado acentuada.

– O Eintracht Frankfurt exige uma taxa entre 50 e 60 milhões de euros pelo atacante Omar Marmushem meio ao interesse do Liverpool, de acordo com Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. O Liverpool e os representantes do egípcio já entraram em contacto, com a equipa da Premier League a emergir como uma “opção séria”. É relatado que Marmoush está ansioso para se transferir para a Premier League e estaria ansioso para garantir uma transferência para o Liverpool, com o clube alemão ciente do interesse do Liverpool.

– Bayern de Munique e Marselha continuam interessados ​​no atacante do Manchester United Marcus Rashfordmas uma partida em janeiro não será simples, de acordo com o TeamTalk. O inglês tem lutado nas últimas temporadas em Old Trafford e, com Rashford entrando nos últimos dois anos de seu contrato, uma saída de seu clube de infância pode estar em jogo. No entanto, embora o relatório sugira que uma mudança em janeiro não seja impossível, é relatado que o United preferiria manter o extremo no clube. Bayern de Munique e Marselha juntaram-se ao Paris Saint-Germain para monitorar a situação.

– Meio-campista do Manchester City Kevin De Bruyne atraiu a atenção da MLS e da Saudi Pro League, revelam Tom Bogert e Ben Jacobs. O belga vê o seu contrato com o City expirar no final da temporada e, embora os campeões da Premier League desejem manter o craque, tem havido um interesse significativo. É relatado que o San Diego FC manteve conversações com os representantes de De Bruyne, com o jogador preferindo uma transferência para a MLS em vez da Arábia Saudita caso deixe o City. Há alegadamente um interesse significativo da Arábia Saudita, onde Al Nassr, Al Qadisah e Al Ahli manifestaram interesse em garantir um acordo para o jogador de 33 anos.

– Borussia Dortmund ofereceu jovem zagueiro Filippo Mané um contrato de longo prazo, por BILD. A equipa alemã tem procurado garantir novos contratos para vários dos seus jovens jogadores, o que fez com que Cole Campbell e Kjell-Arik Wätjen fechassem novos contratos com o clube. O relatório revela que o Dortmund já identificou Mané como um jogador cujo futuro deseja garantir. É relatado que um “contrato profissional de longo prazo” foi oferecido ao jovem de 19 anos.