Conversa sobre transferência: Man United de olho em Kvaratskhelia e Buongiorno

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Man United na corrida para contratar a dupla do Napoli Kvaratskhelia e Buongiorno

Manchester United está interessado no extremo do Napoli Khvicha Kvaratskhelia e zagueiro Alessandro Buongiornorelata Tutto Mercato.

Os Red Devils teriam enviado um olheiro para observar os dois jogadores na vitória por 1 a 0 sobre o Empoli no domingo, durante a qual o internacional da Geórgia, de 23 anos, marcou o gol decisivo.

As negociações continuam em andamento entre o clube da Série A e os representantes do Kvaratskhelia sobre um novo contrato, mas com suas demandas salariais estimadas em cerca de € 8 milhões por temporada, Gli Azzurra estão atualmente encontrando dificuldades para fazer o acordo ultrapassar os limites. O fato de ele assinar ou não novos mandatos no Estádio Diego Armando Maradona parece ser fundamental para que surja uma oportunidade para o clube da Premier League contratá-lo.

A transferência de Buongiorno também pode ser difícil, com o Napoli a exigir mais de 70 milhões de euros para se separar do defesa-central. O jogador de 25 anos chegou no verão vindo do Torino por 40 milhões de euros e rapidamente se estabeleceu como titular na equipe do técnico Antonio Conte – sendo titular em sete dos oito jogos da Série A nesta temporada.

Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, é um dos jogadores vinculados à transferência para o Manchester United. (Foto de Antonio Balasco/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)

Fofoca de papel

– A cláusula de rescisão do zagueiro do RB Leipzig Castelo LukebaO novo contrato da empresa é de 90 milhões de euros, informa Relevo. Real Madrid, Liverpool e Manchester United estão todos ligados ao jogador de 21 anos, que o clube da Bundesliga anunciou ter assinado um novo contrato na quarta-feira, antes de Lukeba jogar 90 minutos na derrota por 1-0 na UEFA Champions League contra o Liverpool. .

– Dois clubes na Europa estão competindo pelo meio-campista ofensivo do Red Star Belgrado Andrija Maksimovicrelata Christian Falk do Bild. Acredita-se que o Eintracht Frankfurt esteja na frente da fila para sua contratação, embora o Brighton & Hove Albion, da Premier League, também esteja na disputa. Pensa-se que uma oferta de 12 milhões de euros mais complementos seria suficiente para garantir a sua assinatura.

– AS Roma está interessada no zagueiro do Celta Vigo Óscar Minguezasegundo Calciomercato. O Giallorossi dizem que vêem o jogador de 25 anos como um forte reforço no lado direito da defesa e acredita-se que um acordo poderá ser fechado com uma oferta no valor de 15 milhões de euros. Mingueza deve cumprir os últimos 18 meses de contrato em janeiro.

– Lateral do Wrexham Ryan Barnett é procurado pelos clubes do Campeonato EFL, relata o Telegraph. Diz-se que tanto o Stoke City quanto o Preston North End estão interessados ​​no jogador de 25 anos, que está em excelente forma nesta temporada, com cinco assistências em 11 jogos no campeonato. Barnett permanece contratado no Hipódromo até o verão de 2026.