Conversa sobre transferência: Rüdiger quer novo acordo enquanto clubes sauditas circulam

NOTÍCIA PRINCIPAL: Rüdiger quer negociações de contrato enquanto clubes sauditas circulam

Antonio Rüdiger se distanciou das ligações com a transferência para a Saudi Pro League em janeiro e quer renovar seu contrato com o Real Madrid, segundo Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland.

O relatório pode trazer notícias positivas para o clube depois de ser derrotado por 4 a 0 na noite de sábado Clássico contra o arquirrival Barcelona. Rudiger jogou os 90 minutos completos Los Blancos mas foi ineficaz contra nomes como Robert Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha.

Mesmo assim, o internacional alemão sente-se confortável em Madrid e é visto como um líder-chave para a equipa, e agora procura consolidar o seu futuro após o término do seu actual contrato em 2026. Dito isto, entende-se que a hierarquia de Madrid tem vem protelando as negociações.

A posição de zagueiro tem sido tema de discussão Los Blancos por algum tempo, e a vaga de Rüdiger na equipe pode ficar ameaçada se os rumores de perseguições do Real Madrid ao Tottenham Hotspur Cristiano Romero e do Arsenal William Saliba são bem sucedidos.

O Real Madrid de Antonio Rüdiger caiu para uma derrota por 4 a 0 para o Barcelona no Clássico de sábado. Angel Martinez/Getty Images

Fofoca de papel

– Juventus está de olho no Paris Saint-Germain Milão SkriniarAjax Amsterdã Jorrel Hato e o Empoli Adrian Ismajli pois pretendem substituir os feridos Bremer em janeiro, segundo Calciomercato. No entanto, este último pode renovar o seu contrato com o Empoli e se a Juventus conseguirá ou não pagar o jogador de 28 anos pode depender das potenciais saídas do Artur Melo e Arkadiusz Milik.

– Existe um acordo para Mário Balotelli para ingressar no Gênova com contrato que vai até junho de 2025, relata Fabrizio Romano. O avançado de 34 anos está livre desde que o seu contrato com o Adana Demirspor expirou, em Julho.

– AC Milan e Napoli vão competir para contratar o lateral-esquerdo do Lecce Patrick Dorguconforme relatado pelo Calciomercato. O Rossoneri vejo o jovem de 20 anos como um potencial sucessor de Theo Hernández, enquanto Gli Azzurri veja-o como uma possível versão canhota de Giovanni Di Lorenzo e alguém que pode alternar com Leonardo Spinazzola. O técnico do Napoli, Antonio Conte, foi flagrado conversando com Dorgu após a vitória de seu time por 1 a 0 sobre o Lecce, no sábado.

– Manchester City está de olho no extremo do Sporting CP Geovany Quendaafirma o Football Insider, sendo o jovem de 17 anos visto como uma perspectiva de longo prazo, tendo chegado à equipa principal do gigante português. O mesmo meio de comunicação sugere que os Citizens estão preparando as bases para contratar o lateral-direito do Tottenham Pedro Porrocom o jovem de 25 anos já tendo estado em seus livros sem ter aparecido como sênior.

– Falando na Sky Sports Italia, o CEO da Atalanta, Luca Percassi, admitiu que La Deá estão monitorando Monza ace Daniel Maldini. O meio-campista ofensivo de 23 anos é filho do ícone do AC Milan, Paolo, e estreou pela Itália no início deste mês.