Conversa sobre transferências: Bayern de Munique olha além de Alisson, do Liverpool

A janela de transferências de inverno ainda não será reaberta na Europa por enquanto, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Bayern de Munique procura outros goleiros além de Alisson

O Bayern de Munique está se movendo para garantir o presente e o futuro do seu departamento de goleiros, de acordo com a Sky Sports Deutschland. Apesar dos rumores, esse futuro não incluirá o Liverpool Alisson Becker substituindo Manuel Neuer.

Em vez disso, a renovação do contrato ainda é possível para Neuer, com discussões iniciais previstas para ocorrer antes do final deste ano civil, de acordo com o relatório. O contrato atual do jogador de 38 anos expira no verão de 2025.

O plano actual é que Alexander Nübel seja eventualmente o sucessor de Neuer, com o jogador de 28 anos agora emprestado ao Estugarda. O Bayern pode trazer Nubel de volta no próximo verão, mas precisará avisar o Stuttgart na primavera, e se ele não retornar até 2026, seu contrato se estende automaticamente até 2030.

Mesmo com isso em mente, o Bayern também monitora o desempenho de Colônia Jonas Urbig e Brighton & Hove Albion’s Bart Verbruggen.

Espera-se que Urbig, de 21 anos, deixe Colônia no verão, apesar de seu contrato durar até 2026. Espera-se que o Bayern tenha a concorrência dos principais clubes da Alemanha e do exterior para Urbig, que deverá estar disponível por € 5 milhões – € 7m.

Alisson Becker, do Liverpool, não vai para o Bayern de Munique, já que o clube alemão procura outros goleiros. Alex Dodd – CameraSport via Getty Images

Fofoca de papel

– A Juventus está focada na Udinese Lorenzo Lucca e Monza Daniel Maldini já que pretendem contratar um atacante italiano, relata La Gazzetta dello Sport, com Arkadiusz Milikos problemas de lesão são um fator contribuinte. Acrescenta-se que dos dois, deveria ser mais fácil para Eu Bianconeri para convencer Monza a deixar Maldini se mudar em janeiro.

– Avançado do Eintracht Frankfurt Omar Marmush está no topo da lista de opções de transferência do Arsenal e do Liverpool, de acordo com a Football Transfers. O Frankfurt está tentando renovar o contrato do jogador de 25 anos, mas aceitaria 35 milhões de euros por ele, com o técnico Mikel Arteta disposto a ceder Gabriel Jesus sair para facilitar uma mudança, enquanto os Reds também precisariam deixar alguém partir.

– Ainda não foi tomada uma decisão sobre onde Paulo Wanner jogará seu futebol na próxima temporada, relata Sky Sports Deutschland, com o meio-campista ofensivo de 18 anos atualmente impressionando por empréstimo do Bayern de Munique ao Heidenheim. Acredita-se que seu próximo passo será jogar na Liga dos Campeões, mas não há certeza se ele poderá fazer isso pelo Bayern ainda devido à esperança do clube de renovar Jamal Musialacontrato e assina o do Bayer Leverkusen Florian Wirtz.

– A Juventus está priorizando o zagueiro do Empoli Adrian Ismajli enquanto procuram substituir os feridos Gleison Bremerde acordo com Tuttosport. Isto vem com Bolonha Sam Beukema e do Arsenal Jakub Kiwior também sendo considerado antes da janela de transferências de janeiro.

– Atalanta quer contratar o extremo do Lille Edon Zhegrova em janeiro, com o jogador de 25 anos valendo cerca de 25 milhões de euros, relata o Calciomercato, que acrescenta que o La Dea também procura um zagueiro semelhante ao Rodrigo Becãoque eles perderam quando ele se juntou ao Fenerbahçe. Também é relatado que a Atalanta poderia deixar Ben Godfrey partir e permitiria Mitchel Bakker e Emil Holm sair se receber uma oferta de 10 milhões de euros para qualquer um deles.