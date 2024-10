Cooper Koch diz que não usou prótese em sua cena de nudez com ‘monstros’

“Monstros: a história de Lyle e Erik Menendez” gerou algumas conversas profundas, mas sejamos realistas – Cooper Koch A cena do chuveiro frontal também foi um muito tema quente.

O ator derramou o chá ao revelar tudo para o programa da Netflix, admitindo descaradamente: “A minha não era uma prótese” durante “Watch What Happens Live” – a declaração veio logo após o apresentador Andy Cohen apontou que Mark Wahlberg usou um pênis falso em “Boogie Nights”, enquanto contava os “cinco momentos frontais mais icônicos de Hollywood”.

Cohen foi todo ouvidos para a admissão, brincando com entusiasmo: “Essa seria minha próxima pergunta! Parabéns a você, Cooper. Você é muito abençoado, não é?”

Claro, Cooper foi aclamado pela crítica por seu papel como Eric Menéndez no Ryan Murphy mostrar, com Nicolau Alexandre Chávez entrando no lugar de Lyle.