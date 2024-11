Corbin Burnes entre 8 Orioles entrando no pool de agência gratuita da MLB

NOVA YORK – O defensor externo Juan Soto, os arremessadores Corbin Burnes, Walker Buehler e Max Fried e o jogador de primeira base Pete Alonso estavam entre os 136 jogadores que se tornaram agentes livres na manhã de quinta-feira.

O terceiro base Alex Bregman, o outfielder Anthony Santander e o shortstop Willy Adames também ficaram livres.

Havia mais 64 jogadores com decisões de opções pendentes que poderiam se tornar agentes livres até segunda-feira, quinto dia após a World Series.

Equipes e jogadores podem começar a discutir os termos do contrato às 17h01 EST de segunda-feira, após o prazo para as equipes fazerem ofertas qualificadas de US$ 21,05 milhões a agentes livres elegíveis.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O arremessador Justin Verlander tornou-se um agente livre depois de não conseguir lançar 140 entradas este ano, a quantia que teria desencadeado sua capacidade de exercer uma opção de jogador condicional de US$ 35 milhões. Se ele tivesse exercido a opção, o New York Mets teria sido obrigado a dar US$ 17,5 milhões adicionais a Houston como parte da negociação do ano passado que enviou o três vezes vencedor do Cy Young Award de volta aos Astros.

Entre aqueles com opções de clube pendentes estão o rebatedor designado do Atlanta, Marcell Ozuna (US$ 16 milhões), e o terceiro base do New York Yankees, Anthony Rizzo (US$ 17 milhões) e o apaziguador Luke Weaver (US$ 2,5 milhões).

O arremessador dos Yankees, Gerrit Cole, pode cancelar seu contrato, mas o time pode anular a opção adicionando um salário de US$ 36 milhões para 2029.

Aqueles com opções de jogadores incluem os arremessadores Blake Snell de San Francisco (US$ 30 milhões, dos quais US$ 15 milhões seriam diferidos), Nick Martinez de Cincinnati (US$ 12 milhões), Sean Manaea do Mets (US$ 13,5 milhões), Nathan Eovaldi do Texas (US$ 20 milhões ) e Michael Wacha de Kansas City (US$ 16 milhões), junto com o jogador de primeira base/outfielder do Chicago Cubs, Cody Bellinger (US$ 27,5 milhões).

Jordan Montgomery, do Arizona, exerceu sua opção de jogador de US$ 22,5 milhões para 2025.

Snell e Flaherty não são elegíveis para as ofertas qualificadas. Um agente livre só pode receber uma oferta de qualificação se estiver na mesma equipe continuamente desde o dia da abertura e nunca tiver recebido uma oferta de qualificação antes.

As ofertas de qualificação começaram após a temporada de 2012 e apenas 13 das 131 ofertas foram aceitas.

ORÍÓLES: Burnes, vencedor do Cy Young Award, e Santander estavam entre os oito jogadores do Baltimore Orioles a entrar no free agency na quinta-feira.

O destro Burnes, de 30 anos, teve um recorde de 15-9 com um ERA de 2,92 em 32 jogos em sua primeira temporada com os Orioles, após ser negociado pelos Milwaukee Brewers, com quem ganhou o prêmio Cy Young da Liga Nacional em 2021.

Santander, também de 30 anos, atingiu 0,235 em 2024, mas fez 44 home runs e fez 102 corridas.

Também deram o passo o destro Brooks Kriske, o arremessador canhoto John Means, o apanhador James McCann e o outfielder Austin Slater. O outfielder Daniel Johnson e o arremessador destro Burch Smith escolheram a agência gratuita em vez de aceitar uma atribuição definitiva para Triple-A Norfolk.

SOX VERMELHO: O arremessador destro Lucas Giolito exerceu sua opção de jogador de US$ 19 milhões para a temporada de 2025, anunciou o Boston Red Sox.

A mudança era esperada depois que Giolito, de 30 anos, passou por uma cirurgia no cotovelo de arremesso em março. O reparo interno do ligamento colateral ulnar o impediu de jogar em sua primeira temporada com o Red Sox depois de assinar um contrato fora de temporada de dois anos no valor de US$ 38,5 milhões com o Boston, que incluía uma opção de jogador para 2025.

Um All-Star em 2019 para o Chicago White Sox, quando também terminou em sexto lugar na votação do Prêmio Cy Young da Liga Americana, Giolito tem lutado nas últimas temporadas, entregando uma ERA de 4,90 em 2022 e uma marca de 4,88 na última temporada, quando foi de 8 a 15 enquanto lançava para o White Sox, Los Angeles Angels e Cleveland Guardians.

Em oito temporadas da liga principal, Giolito tem 61-62 em 180 partidas (178 como titular) e tem um ERA de 4,43 com 1.077 eliminações em 1.013⅔ entradas.

SOX BRANCO: O White Sox se recusou a exercer sua opção de 2025 sobre o infielder Yoan Moncada, que receberá uma compra de US$ 5 milhões e se tornará um agente livre. Ele assinou uma extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 70 milhões após a temporada de 2019.

O White Sox adquiriu Moncada, agora com 29 anos, em dezembro de 2016, como parte da troca que enviou o canhoto Chris Sale para o Boston Red Sox. As lesões o limitaram a 92 jogos em 2023 e 12 jogos em 2024.

Com o White Sox, ele apareceu em 739 jogos com uma média de rebatidas de 0,254, 93 home runs e 338 RBIs.

CARDEAISLouis Cardinals recusou as opções dos arremessadores destros Kyle Gibson, Lance Lynn e Keynan Middleton.

Gibson, 37, tinha 8-8 anos com uma ERA de 4,24 depois de assinar com os Cardinals em novembro passado. Ele ganhou US$ 12 milhões na temporada passada e tinha opção pelo mesmo valor em 2025. Ele receberá uma compra de US$ 1 milhão.

Lynn, 37, assinou um contrato de um ano no valor de US$ 10 milhões para 2024 com uma opção de US$ 11 milhões para 2025. Ele tinha 7-4 anos com uma ERA de 3,84.

Middleton, 31 anos, passou por uma cirurgia de reparo dos flexores do antebraço direito no final da temporada em junho e não jogou durante toda a temporada.

Ele arremessou pela última vez em 2023 com o White Sox e o New York Yankees, terminando 2-2 com um ERA de 3,38 e duas defesas em 51 jogos como substituto.

CERVEJEIROS: A opção mútua de US$ 12 milhões do arremessador Wade Miley para 2025 com os Brewers foi recusada, tornando o veterano canhoto um agente livre. Ele ainda consegue uma compra de US$ 1,5 milhão.

Miley, que completa 38 anos em 13 de novembro, fez apenas duas partidas nesta temporada antes de se submeter à cirurgia de Tommy John. Ele postou um recorde de 0-1 e um ERA de 6,43. Isso se seguiu a uma impressionante temporada de 2023, na qual ele teve um recorde de 9-4 com um ERA de 3,14 em 23 partidas.

Miley possui um recorde de carreira de 108-99 com um ERA de 4,07 e 1.361 eliminações com oito equipes desde 2011.

A Associated Press e a Field Level Media contribuíram para este relatório.