Cores de Penedo: Mais de 20 imóveis do Centro Histórico ganharam pintura e revitalização

Impossível não passar pelas ruas e avenidas do Centro Histórico e não reparar em como os prédios estão cada vez mais coloridos, não é? O investimento é resultado do Projeto Cores de Penedo, trabalho que já revitalizou mais de 20 imóveis públicos e privados.

Cores de Penedo é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, efetivada por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e da empresa alagoana Miracor Tintas e Texturas, com o acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A parceria entre o setor público e a iniciativa privada recupera fachadas de sobrados e casarões localizados na ruas Dâmaso do Monte, Comendador Peixoto e Sete de Setembro, formando a área de intervenção definida para esta primeira fase do projeto.

A revitalização contribui diretamente com a conservação do patrimônio histórico e arquitetônico de Penedo, melhorando ainda mais a experiência dos turistas e a autoestima dos moradores.

“Esta é uma parceria inovadora justamente por que vem, cada vez, melhorando a estética do Centro Histórico de forma inteligente. O projeto beneficia moradores, empresários e, claro, o turismo de Penedo”, ressalta Jair Galvão, secretário municipal de Turismo e Economia Criativa.

O projeto conta ainda com a participação direta das secretarias municipais do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e de Serviços Públicos (SEMS), setores que disponibilizam mão de obra qualificada para o trabalho feito com material da Miracor.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC