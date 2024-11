Coughlin e Shanahan entre 9 candidatos ao Hall da Fama de treinadores

Os treinadores vencedores do Super Bowl, Tom Coughlin, Mike Holmgren, Mike Shanahan e George Seifert estão entre os nove semifinalistas da categoria de treinadores indicados para o Hall da Fama do Futebol Profissional.

Apenas um finalista do grupo pode ser nomeado finalista para ser considerado por todo o Comitê de Seleção do Hall da Fama para uma possível eleição em 2025.

O Coach Blue-Ribbon Committee reduziu uma lista de 14 candidatos a estes semifinalistas: Bill Arnsparger, Coughlin, Holmgren, Chuck Knox, Dan Reeves, Marty Schottenheimer, George Seifert, Shanahan e Clark Shaughnessy. Todos, exceto Arnsparger, Knox e Seifert, alcançaram a fase semifinalista em 2023.

O mesmo comitê está agendado para uma reunião virtual no dia 19 de novembro para nomear um finalista a ser considerado para consagração.

No início desta semana, foram divulgados os semifinalistas do Hall da Fama da categoria contribuidor, dos quais um finalista será considerado na próxima classe do Hall da Fama: KS “Bud” Adams, Ralph Hay, Frank “Bucko” Kilroy, Robert Kraft, Art Modell, Art Rooney Jr., Seymour Siwoff, Doug Williams e John Wooten.

Um total de 20 finalistas são apresentados para debate na reunião anual do comitê de seleção antes do Super Bowl LIX em Nova Orleans, incluindo 15 jogadores da era moderna, três veteranos, um técnico e um colaborador. Serão selecionados entre quatro e oito novos membros, de acordo com o estatuto do processo de seleção do Hall da Fama.