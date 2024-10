Cowboys ‘desapontados’ caem para 3-4 após derrota para o 49ers

SANTA CLARA, Califórnia – Quando a temporada começou, o Dallas Cowboys nunca acreditou que estaria em tal situação depois de sete jogos.

Com a derrota de domingo por 30-24 para o San Francisco 49ers, os Cowboys estão 3-4 e mais perto do último lugar da NFC do que um candidato ao Super Bowl no momento.

“Estamos decepcionados”, disse o técnico Mike McCarthy. “Nossos homens tiveram realmente uma boa semana de preparação. Achei que havia áreas para melhorar. Mas, ainda assim, temos muito em que trabalhar.”

A última vez que os Cowboys tiveram um recorde de 3-4 com Dak Prescott saudável como quarterback foi em 2018. Em 2020, os Cowboys estavam 2-5 a caminho de 2-7, mas Prescott sofreu uma fratura exposta e luxação do tornozelo direito em o quinto jogo da temporada.

Os Cowboys de 2018 foram impulsionados por uma troca no meio da temporada pelo wide receiver Amari Cooper e terminaram o ano com um recorde de 10-6, vencendo a NFC East e um jogo de playoff. Apenas cinco jogadores ativos no domingo permanecem no elenco de 2018 – Prescott, o running back Ezekiel Elliott, o right guard Zack Martin, o cornerback Jourdan Lewis e o special teamer CJ Goodwin.

Os Cowboys jogam contra o Atlanta Falcons, líder da NFC South, na próxima semana.

“Sabemos o que é preciso nesta liga”, disse Prescott. “Você ficou com calor, começou a rolar, é tudo o que você quer fazer. Esse é o meu ponto de vista: isso é frustrante, mas ninguém está desistindo. Ninguém está abalado, como você pode dizer, de onde estamos. Acabamos de chegar para nos concentrarmos, nos prepararmos para ir para a estrada e ter outro bom time chegando e fazer tudo o que pudermos para garantir uma vitória. Então se preocupe com isso depois do próximo jogo fora de casa.

Os próximos quatro adversários dos Cowboys são um combinado de 22-7, com Falcons, Philadelphia Eagles, Houston Texans e Washington Commanders vencendo no domingo.

“Temos que ir todos os domingos a domingos”, disse Lewis. “Não podemos pensar no futuro. É onde estamos agora. Pensando no próximo jogo e na próxima oportunidade.”

A frustração, porém, está crescendo. Os Cowboys perderam quatro jogos consecutivos para o 49ers, incluindo duas partidas pós-temporada e três partidas consecutivas para o San Francisco, no Levi’s Stadium.

O cornerback Trevon Diggs, ainda uniformizado, saiu do vestiário para confrontar um repórter de televisão sobre um tweet durante o jogo que parecia questionar seu esforço.

“É realmente uma merda”, disse o wide receiver CeeDee Lamb. “Especialmente vindo aqui três vezes nos últimos três anos. É repugnante.”

Apesar de ficarem para trás por 27-10, depois de serem derrotados por 21-0 e derrotados por 167-16 no terceiro quarto, os Cowboys ainda tiveram uma chance de conseguir a vitória improvável, mas Prescott teve quatro incompletudes consecutivas após assumir com 3: 05 para jogar.

Foi o fim de um jogo que Prescott gostaria de esquecer. Embora tenha lançado dois passes para touchdown no quarto período para Lamb, ele se tornou o primeiro quarterback dos Cowboys com duas interceptações em três jogos consecutivos desde Troy Aikman em 1992, de acordo com a ESPN Research.

Ele terminou com 243 jardas em 25 de 38 passes e foi demitido duas vezes.

“Quero dizer, eu pessoalmente frustrado. Frustrado em meu jogo. Imagino que o resto dos caras esteja”, disse Prescott. “Não conseguindo a vitória, duas consecutivas agora, com 3-4. Mas posso dizer com certeza que ninguém está abalado ou desistindo. A frustração é muito alta. Mas é uma temporada longa. Quero dizer, é uma temporada longa. Divisão jogos, muito ainda está pela frente.

“Frustrado. Essa é a melhor maneira que posso dizer.”