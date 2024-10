Cowboys vs. 49ers: os momentos mais memoráveis ​​da rivalidade

O Dallas Cowboys e o San Francisco 49ers renovarão sua rivalidade de longa data sob as luzes brilhantes do Levi’s Stadium no “Sunday Night Football”.

San Francisco lidera a série de todos os tempos contra o Dallas por 20-19-1, incluindo playoffs, e venceu os últimos três encontros. Uma vitória daria aos 49ers a mais longa sequência de vitórias contra os Cowboys desde as seis vitórias consecutivas de 1981-1990.

Esta é a segunda temporada consecutiva em que as equipes se enfrentam no horário nobre (o 49ers venceu por 42 a 10 na temporada passada) e o quinto confronto no horário nobre desde a fusão de 1970, com o 49ers vencendo três das quatro anteriores. Eles também eliminaram os Cowboys de Mike McCarthy no wild card de 2021 e nas rodadas divisionais de 2022 dos playoffs.

Leia mais: A rivalidade Cowboys-49ers está passando por um renascimento

O técnico do Niners, Kyle Shanahan, tem muitas lembranças dos encontros do Cowboys-49ers, já que seu pai, Mike Shanahan, trabalhou como coordenador ofensivo do Niners nas competições de 1992 a 1994. Ele acredita que as recentes disputas entre as equipes reacenderam a rivalidade.

“Sempre que vocês jogam entre si nos playoffs, geralmente é um pouco maior no ano seguinte”, disse Shanahan. “E sendo isso consecutivo, foi enorme. É disso que sempre me lembrei enquanto crescia. … Eles jogaram no campeonato da NFC todos os três anos que morei aqui. Então, joguei-os nos playoffs há dois anos. meio que lembrava isso… Essas histórias se acumulam.”

O técnico do Dallas, Mike McCarthy, também viu a rivalidade de perto desde sua época como coordenador ofensivo do Niners em 2005. Ele é chamado de “The Catch”, sua primeira lembrança disso.

“Você só pode conseguir uma vitória neste jogo”, disse McCarthy. “Nós entendemos isso… Sabemos contra quem estamos jogando e temos uma boa compreensão de como eles querem jogar. É por isso que você pode começar no ‘Sunday Night Football’.”

Aqui estão alguns dos principais momentos que fizeram do 49ers-Cowboys uma das maiores rivalidades sem divisão da história da NFL, selecionados pelos repórteres da NFL Nation Nick Wagoner e Todd Archer.

Rivalidade renovada

Richard Rodríguez/Getty Images

O desgosto nos playoffs se tornou uma tendência para os Cowboys e a derrota do wild card em 2021 para os 49ers juntou-se ao snap de Tony Romo contra o Seattle em 2006 e à recepção anulada de Dez Bryant contra o Green Bay em 2014.

Faltando 14 segundos para o fim, Dak Prescott fez uma corrida de 17 jardas para o San Francisco 24. Sem tempo limite, os Cowboys correram para a linha de scrimmage, mas o árbitro colidiu com Prescott e o pivô Tyler Biadasz e não preparou a bola para jogar .

O tempo acabou e os Cowboys nunca tiveram a chance de um touchdown potencial para a vitória do jogo, perdendo por 23-17.

Após o jogo, os Cowboys disseram que praticaram esse cenário todas as semanas, mas não conseguiram fazê-lo a tempo nas condições de jogo.

O proprietário e gerente geral Jerry Jones ficou tão desapontado e irritado quanto com qualquer derrota nos playoffs. Com um recorde de 12-5, título da NFC East e um elenco saudável, Jones acreditava que os Cowboys estavam preparados para uma sequência nos playoffs. Em vez disso, ele deixou o técnico Mike McCarthy se virar contra o vento por algumas semanas enquanto tentava impedir que o coordenador defensivo Dan Quinn aceitasse o cargo de técnico principal em outro lugar.

Os 49ers correram, chegando ao NFC Championship Game pela segunda vez sob o comando de Kyle Shanahan. A temporada terminou quase igualmente comovente, perdendo uma vantagem de 17-7 no quarto período para o Los Angeles Rams.

Rivalidade renovada, II

Foi uma rodada diferente dos playoffs – divisionais, não curinga. Foi em um estádio diferente – Levi’s Stadium, não AT&T Stadium. Mas o resultado foi o mesmo: Niners 19-12.

A diferença neste? Duas interceptações de Dak Prescott, incluindo uma dentro da zona vermelha de São Francisco no segundo quarto com placar empatado. Como fizeram após a primeira virada de Prescott no primeiro quarto, os 49ers transformaram essa oferta em um field goal para uma vantagem de 9-6.

Uma jogada antes da interceptação, os Cowboys perderam o running back Tony Pollard do Pro Bowl por causa de uma lesão na perna. Daquele momento em diante, o ataque de Dallas ficou estagnado. O ataque de São Francisco foi um pouco melhor, mas não teve nenhuma reviravolta e uma recepção de 30 jardas de George Kittle de Brock Purdy deu início ao único touchdown do segundo tempo.

Os Cowboys tiveram uma chance de empatar o jogo, mas eles fizeram três e foram eliminados depois de assumir o comando com 3:04 para o fim. Eles recuperaram a bola faltando 45 segundos para o fim, mas não conseguiram ameaçar, e a jogada final – com Ezekiel Elliott no centro – foi desastrosa.

Com a vitória, os Niners avançaram para o NFC Championship Game contra o Philadelphia Eagles, mas seus sonhos foram frustrados quando Purdy sofreu uma lesão no braço no primeiro quarto. Seu substituto, Josh Johnson, foi eliminado do jogo no terceiro quarto, forçando o running back Christian McCaffrey a jogar como zagueiro. -Todd Archer

Apresentando ‘Capitão Comeback’

Um ombro separado manteve o QB Roger Staubach dos Cowboys afastado dos gramados durante a maior parte da temporada de 1972, mas ele solidificou seu status como “Capitão Comeback” no quarto período da rodada divisional.

Craig Morton começou o jogo como zagueiro do Dallas, mas lançou duas interceptações e perdeu um fumble enquanto o San Francisco montava uma vantagem de 21-6 no segundo quarto.

“Eles estavam rindo de nós. Tirando sarro de nós durante o jogo”, disse o safety do Dallas, Charlie Waters. “Eles estavam realmente gostando de ter vantagem sobre nós. Eles não achavam que havia nenhuma maneira [we’d come back] – porque nosso ataque estava falhando. Não estávamos fazendo absolutamente nada.”

O ataque dos Cowboys ficou sem gols no terceiro quarto, e o técnico Tom Landry fez uma mudança no QB no quarto.

Staubach perdeu a bola na primeira posse de bola, mas compensou o erro ao levar o Dallas a uma recuperação milagrosa. Ele lançou dois passes para touchdown nos dois minutos finais, encontrando Billy Parks e Ron Sellers, e isso deu ao Dallas uma vantagem de 30-28.

Waters selou o jogo ao eliminar o QB John Brodie do 49ers.

‘A captura’

Andy Hayt/Sports Illustrated via Getty Images

Joe Montana & Co. estavam atrás dos Cowboys por 27-21, faltando menos de cinco minutos para o final do jogo do campeonato NFC de 1981.

Mas Montana e Dwight Clark fizeram a mágica acontecer na terceira descida.

Montana evitou três defensores, rolou para a direita e entregou a bola no fundo da end zone, onde Clark fez o agarrão da vitória faltando 51 segundos para o final do tempo regulamentar.

A peça quase não aconteceu, no entanto.

“Eu estava pensando em jogar a bola fora”, disse Montana após o jogo. “Mas eu o vi se abrir e pensei que se pudesse aguentar mais meio segundo…”

‘Que tal aqueles Cowboys?’

Depois de terminar a temporada regular com um recorde de 13-3, Dallas derrotou seus rivais da NFC East, o Philadelphia Eagles, por 34-10 na rodada divisional, carimbando sua passagem para enfrentar os 49ers no Campeonato NFC de 1992.

Enquanto isso, San Francisco terminou a temporada com um recorde de 14-2 e saiu vitorioso em uma difícil partida de divisão contra o Washington. Além disso, depois de vencer quatro Super Bowls com Montana ao longo da década de 1980, a equipe procurou continuar essa jornada com Steve Young como seu sinalizador.

Ambas as equipes estavam repletas de talentos ofensivos, com Young e Jerry Rice de um lado e Troy Aikman, Emmitt Smith e Michael Irvin do outro.

Apesar disso, uma batalha de idas e vindas com poucos gols se seguiu no primeiro tempo, e os dois empataram em 10 no intervalo.

No segundo tempo, Dallas marcou três dos últimos quatro touchdowns do jogo, o que foi suficiente para garantir a vitória e uma aparição no Super Bowl XXVII.

Mas antes de enfrentar o Buffalo Bills no Super Bowl, o técnico dos Cowboys, Jimmy Johnson, tinha algo a dizer:

“Que tal aqueles Cowboys?”

E assim nasceu uma frase que transcendeu gerações de fãs de Dallas.

‘Vamos ganhar o jogo, colocar isso em manchetes de 3 polegadas’

Em 1993, Johnson proferiu outra frase memorável que resistiu ao teste do tempo.

Antes de os dois se encontrarem pelo segundo campeonato consecutivo da NFC, Johnson ligou para um programa de rádio esportivo local e fez uma declaração sem precedentes.

“Vamos ganhar o jogo”, afirmou Johnson. “Você pode colocar isso em manchetes de sete centímetros de altura.”

Bem, ele não estava errado.

Amparado por um segundo quarto de três touchdowns, Dallas dominou San Francisco por 38-21 para avançar para o Super Bowl XXVIII.

Niners se vingam

JOHN MABANGLO/AFP via Getty Images

Os Niners e Cowboys se enfrentaram pelo título da NFC pela terceira vez consecutiva, com ambos os quarterbacks em circunstâncias opostas. Aikman entrou com um recorde de 7-0 como titular nos playoffs, enquanto Young ainda não havia superado o obstáculo e chegou ao Super Bowl.

No entanto, em 1994, o pêndulo finalmente balançou a favor dos 49ers.

Aikman lançou uma escolha de seis para Eric Davis na primeira tentativa. Então Irvin se atrapalhou na próxima posse de bola de Dallas, e Young aproveitou a posição ideal em campo ao se conectar com Ricky Watters para um touchdown de 29 jardas. Os Cowboys tiveram outra virada cara no início da jogada seguinte, quando Kevin Williams se atrapalhou no pontapé inicial e San Francisco capitalizou com um touchdown.

E assim, o 49ers liderou por 21 a 0 faltando mais de sete minutos para o fim do primeiro quarto.

Mesmo assim, Dallas resistiu, registrando 451 jardas totais de ataque, em comparação com 294 de São Francisco, mas não conseguiu superar cinco viradas.

A vitória por 38-28 permitiu que Young fizesse sua primeira aparição no Super Bowl como zagueiro titular dos Niners.

Dallas vence ‘Sorteio Deion’

AP Foto/Eric Gay, Arquivo

Entrando na entressafra de 1995, o atual Jogador Defensivo do Ano e campeão do Super Bowl XXIX, Deion Sanders, estava em alta após sua melhor temporada. No entanto, seu contrato de um ano com São Francisco havia terminado e era hora de encontrar sua próxima casa.

Os Miami Dolphins, New Orleans Saints, Oakland Raiders e Eagles participaram do “Deion Sweepstakes” junto com os Niners e Cowboys.

Na semana 2, Dallas acabou assinando com Sanders um contrato de sete anos no valor de US$ 35 milhões, o que o tornou o jogador defensivo mais bem pago da NFL na época.

Devido a uma cirurgia, Sanders não pôde fazer sua estreia pelo time da América até a semana 9, mas teve um impacto imediato e passou a fazer parte de seu segundo time vencedor do Super Bowl em tantos anos.

Celebração repleta de estrelas do TO

Imagens de Brian Bahr/Getty

O legado de Terrell Owens é destacado por celebrações exclusivas e momentos inesquecíveis e, em 24 de setembro de 2000, nasceu uma estrela.

Depois de fazer uma recepção para touchdown de 3 jardas, Owens correu para o meio-campo e abriu os braços sobre o logotipo dos Cowboys. Quase um minuto depois, o antigo running back do Dallas, Emmitt Smith, marcou seu próprio touchdown e respondeu retornando à estrela para copiar Owens. Mais tarde, TO fez outro touchdown e voltou para o centro do campo no Texas Stadium, mas o safety dos Cowboys, George Teague, o encontrou na estrela e acertou uma grande rebatida.

Em um episódio de 2016 do programa de rádio Mike & Mike da ESPN, Owens defendeu sua decisão de permanecer na estrela.

“Não teve nada a ver comigo tentando insultar meu oponente, não teve nada a ver comigo tentando insultar os Cowboys. … Meu treinador disse, ‘Ei’ – ele me motivou [to do this] — ‘É disso que se trata. Vá até o craque, dê graças a Deus, porque ele está acompanhando esse jogo, e mostre quem é o melhor jogador da atualidade.’ E foi isso que eu fiz.”

Tony Romo supera Niners no OT

Na semana 2 da temporada de 2011, Tony Romo conseguiu levar o Dallas a uma improvável vitória de retorno.

Romo recebeu vários golpes no primeiro tempo, incluindo um em uma blitz cega que o deixou visivelmente com dor. Ele perdeu todas as séries, exceto a última, no terceiro quarto, e seus ferimentos foram mais tarde revelados como uma costela quebrada e um pulmão perfurado. Ele retornaria no quarto período.

Os Cowboys perdiam por até 10 pontos no quarto, mas a maré mudou rapidamente.

Romo completou 5 dos 6 passes no lance que levou o jogo para a prorrogação. Seu passe de 77 jardas para Jesse Holley configurou o field goal da vitória. Romo acertou 20 de 33 passes para 345 jardas e dois touchdowns, com mais de 200 jardas chegando no quarto período e OT.