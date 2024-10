Cristiano Ronaldo cria relógios de luxo inspirados na carreira

Cristiano Ronaldo revelou sua própria coleção de relógios que apresenta contornos de momentos icônicos de sua carreira no futebol no mostrador do relógio.

Os relógios com tema de futebol foram lançados em parceria com a varejista americana de joias e relógios de pulso Jacob & Co.

O capitão de Portugal apresentou nas redes sociais os seus novos relógios da coleção Jacob & Co x CR7 Epic X.

“Sempre sonhei em ter a minha própria coleção de relógios”, escreveu Ronaldo. “O ‘Flight of CR7’ e o ‘Heart of CR7’ são inspirados em alguns dos meus momentos mais icônicos em campo. Espero que vocês os amem tanto quanto eu.”

O ‘Flight of CR7’ foi inspirado no gol de Ronaldo pelo Real Madrid, um clássico de cabeça contra seu ex-time Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2012-13.

O ‘Coração de CR7’ exibe a postura comemorativa de Ronaldo após aquele gol, utilizado como logomarca pela empresa CR7.

Os relógios exclusivos trazem a imagem e assinatura de Ronaldo nas pontes com “fundo de caixa em safira colorido com imagem de CR7 impressa em ouro”.

“Epic X Flight of CR7 e Epic X Heart of CR7 são uma celebração do hall da fama do futebol e do aclamado atleta Cristiano Ronaldo”, disse Jacob & Co.