Cristiano Ronaldo dedica vencedor do Al Nassr ao falecido pai

Cristiano Ronaldo dedicou ao seu falecido pai o gol que deu ao Al Nassr uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Rayyan na Elite da Liga dos Campeões da AFC, na segunda-feira.

O capitão de Portugal marcou o golo da vitória a 14 minutos do fim, naquele que seria o 71º aniversário do seu pai, José Dinis Aveiro.

Ronaldo, de 39 anos, levantou os dois braços e olhou para o céu durante a comemoração do gol, em memória de seu pai, que faleceu em 2005 de insuficiência hepática, quando Ronaldo estava em sua terceira temporada no Manchester United.

“O gol de hoje teve um sabor diferente, adoraria que meu pai estivesse vivo porque hoje é seu aniversário”, disse Ronaldo emocionado após o jogo.

Seu pai não viu Ronaldo ganhar cinco títulos da Liga dos Campeões, cinco prêmios Ballon d’Or e ser o capitão de Portugal na glória da Euro 2016.

Ronaldo, que no mês passado se tornou o primeiro jogador masculino da história a marcar 900 gols, disse que não tem “muito tempo sobrando” em sua carreira de jogador.

Cristiano Ronaldo dedicou o gol da vitória ao seu falecido pai. Al Nassr

“Ainda adoro jogar futebol e sei que não me resta muito tempo em campo”, disse ele.

“Os recordes fazem parte de mim e estou habituado a quebrá-los. O mais importante não é ser considerado o melhor jogador nem ganhar prémios.

“Senti pressão desde o primeiro dia e acho que vou sentir isso até o último.”

Ronaldo conquistou apenas um título, a Copa dos Campeões dos Clubes Árabes, desde que ingressou no Al Nassr em dezembro de 2022, após sua amarga saída do Manchester United.

A ex-estrela do Real Madrid tem contrato com o Al Nassr até junho de 2025. O Al Nassr está em quarto lugar na classificação da Saudi Pro League após cinco jogos e recebe o Al-Orobah FC no sábado.