Críticas do Real Madrid ‘justas’ na derrota chocante para o Lille

Carlo Ancelotti disse que as críticas à derrota do Real Madrid por 1 x 0 na Liga dos Campeões para o Lille foram “justas” e que o time “não deveria procurar desculpas” depois de lutar contra o time da Ligue 1.

O pênalti de Jonathan David pouco antes do intervalo – depois que a mão de Eduardo Camavinga foi detectada pelo VAR – foi o único gol do jogo de quarta-feira.

Endrick e Vinícius Júnior tiveram oportunidades para o Real Madrid na primeira parte, enquanto Jude Bellingham, Antonio Rüdiger e Arda Güler estiveram perto do final.

“O adversário jogou melhor e mereceu vencer”, disse Ancelotti na coletiva de imprensa pós-jogo. “Em termos de duelos, intensidade, consistência. Temos que aprender o que temos que melhorar, o que é bastante óbvio, não é muito complicado.

“Hoje tudo foi muito ruim. Estivemos mal com a bola. Foi difícil para nós recuperar a bola. Foi difícil para nós fazer a transição. Precisávamos ser mais agressivos.

“A sensação hoje é que foi difícil para nós criarmos. Nossa posse de bola foi bastante lenta, com poucas ideias. para os atacantes lentamente, é um problema.”

Jogadores do Lille comemoram após vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões. Imagens Getty

“Não sei se nos faltou agressividade ou criatividade”, disse o guarda-redes Andriy Lunin. “Talvez devêssemos ter lutado um pouco mais. Na segunda parte tivemos mais fome e melhorámos.”

O resultado deixa o Madrid com três pontos em dois jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões até o momento, e na 17ª colocação no quadro de 36 times.

“A tristeza vem do sentimento da equipe de que não foi um bom jogo”, disse Ancelotti. “Não foi uma boa noite, não devemos procurar desculpas, temos que melhorar.

“Sou muito honesto. As críticas ao jogo de hoje são justas, corretas, temos que aceitá-las.”

Uma nota positiva para o Real Madrid: foi o primeiro jogo de Endrick na Liga dos Campeões, depois de o avançado ter marcado como suplente frente ao Estugarda na sua estreia na competição.

Endrick se tornou o jogador mais jovem do Real Madrid a ser titular em uma partida da Liga dos Campeões, quebrando o recorde de Raul Gonzalez, aos 18 anos e 73 dias.

“É uma sensação incrível”, disse Endrick à Movistar. “Estou no maior clube do mundo. É difícil jogar desde o início. É muito importante para mim, estou muito feliz por isso, mas não com a derrota.”