Cronograma do UFC 307: Alex Pereira x Khalil Rountree

Alex Pereira e Khalil Rountree se enfrentam na luta principal do campeonato meio-pesado neste sábado, no UFC 307, luta que poucos na comunidade do MMA previam.

Assistir lutas de MMA Linha do tempo do UFC 307 vídeo para uma visão aprofundada de como os dois headliners chegaram ao pay-per-view deste fim de semana em Salt Lake City.

“Poatan” se tornou o campeão dos médios do UFC em pouco tempo, depois de derrotar o rival de longa data Israel Adesanya no UFC 281 em novembro de 2022. Depois que Adesanya se vingou cinco meses depois no UFC 287, a jornada de Pereira o levou à divisão dos meio-pesados, onde conquistou seu segundo título da divisão duas lutas depois. Seu reinado se estendeu para uma campanha inesquecível em 2024, onde salvou o UFC para conquistar vitórias por nocaute nos grandes eventos do UFC 300 e UFC 303.

Rountree tem sua primeira chance pelo ouro no UFC, sendo um azarão considerável. O jogador de 34 anos passou por uma montanha-russa desde a 23ª temporada do The Ultimate Fighter até ter a oportunidade de realizar uma das surpresas mais impressionantes da história do UFC.

A incrível ascensão de Pereira continuará ou a era de Rountree começará?