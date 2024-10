Curry, do Warriors, sai da derrota para o Clippers com entorse no tornozelo esquerdo

SAN FRANCISCO – O armador do Warriors, Stephen Curry, deveria passar por uma ressonância magnética na noite de domingo devido a uma entorse no tornozelo esquerdo que o forçou a sair da derrota do Golden State por 112-104 para o LA Clippers no início do quarto período.

O técnico Steve Kerr disse que Curry descreveu a lesão como “leve ou moderada” após o jogo. No entanto, há um certo nível de preocupação para o veterano, já que sofreu múltiplas torções no tornozelo.

A equipe está se preparando para Curry perder tempo, possivelmente vários jogos, disseram fontes à ESPN.

“Sinto-me mais confortável por podermos suportar uma ausência ofensivamente sem Steph por causa de [our] profundidade”, disse Kerr à ESPN.

Curry torceu o tornozelo pela primeira vez faltando menos de três minutos para o fim do terceiro quarto. Ele imediatamente saiu do jogo, mancou até a linha lateral e sentou-se no banco, onde foi atendido pelo treinador esportivo Drew Yoder.

Curry balançou para frente e para trás na cadeira por alguns minutos antes de começar a esticar o tornozelo com uma faixa de resistência.

Ele voltou ao jogo aos quatro minutos do quarto período. Segundos depois, enquanto Curry tentava lutar através de uma tela, ele agravou a lesão. Desta vez, ele saiu da quadra e foi para o vestiário, contando com o apoio de Gary Payton II e mancando muito pior do que antes.

“[I just] balanço a cabeça”, disse Payton. “Odeio ter isso, especialmente com ele. Mas ficaremos bem. … Espero que ele não perca muitos, mas temos que descobrir.”

Curry terminou a noite com 18 pontos em 6 de 11 arremessos, incluindo quatro arremessos de 3 pontos e seis assistências.

“Só precisamos ficar juntos”, disse Buddy Hield à ESPN sobre a possibilidade de jogar sem Curry. “Será um grande desafio.”

Se Curry perder tempo, os Warriors precisarão de alguém para assumir as responsabilidades primárias de pontuação. Como sexto homem, Hield tem média de 19 pontos em 20,8 minutos e arremessa 53% em 3.

Kerr também citou Andrew Wiggins como um jogador que poderia assumir um papel de liderança mais ofensivo. O treinador o incentiva desde o estágio de treinamento a ser um artilheiro de alto volume.

Contra o Clippers, Wiggins terminou com 29 pontos em 11 de 15 arremessos, incluindo 5 de 8 em 3.

“Wiggs começou bem e teve uma ótima noite”, disse Kerr. “Ele é um candidato óbvio para ter mais posse de bola. Mas temos uma equipe forte. Temos muitos caras que podem jogar. Estaremos prontos.”