Daiane Silva ainda hospitalizada após falha na redução de peso do Bellator de Londres que levou ao coma

Daiane Silva permanece hospitalizada cinco semanas depois de adoecer após uma falha na redução de peso para seu confronto no Bellator de Londres com Eman Almudhaf em 14 de setembro, confirmou o MMA Fighting.

A Nação Cyborg, promoção de MMA de Cris Cyborg, com sede em Curitiba, postou nas redes sociais no sábado que Silva está hospitalizado na Inglaterra. A postagem já foi deletada, mas o empresário de Silva, Alex Davis, confirmou o status de Silva no MMA Fighting.

Funcionários do Bellator e não responderam a vários pedidos de comentários.

A promoção trouxe um dos amigos de Silva do Brasil para ficar com ela no hospital, apurou o MMA Fighting, e essa pessoa tem atualizado diariamente os dirigentes do Bellator sobre sua recuperação. O MMA Fighting foi informado que Silva adoeceu durante a desidratação e teve que ser hospitalizado e colocado em coma induzido após sofrer insuficiência renal. Ela está atualmente sedada e não está claro quais efeitos posteriores podem ocorrer quando ela receber alta do hospital.

“Enquanto Daiane ganhava peso para sua estreia no Bellator, ela sofreu um acidente por desidratação”, afirmou Davis em comunicado. “Ela foi prontamente atendida pelo médico, foi levada às pressas para o hospital em estado delicado, internada na UTI. Seu estado era grave, mas desde então ela vem melhorando continuamente e esperamos que ela se recupere totalmente. Eu, a equipe dela, o médico dela, os médicos do hospital e o Bellator temos trabalhado juntos para apoiar no que for necessário para ajudar na recuperação dela. Pedimos a todos que se juntem a nós em nossos desejos e orações para que ela se recupere totalmente.”

Cris Cyborg comentou brevemente a situação em sua confusão na mídia pós-luta na Arábia Saudita.

“Muito triste”, disse Cyborg. “’Leidy Dai’ teve um corte difícil. Eu sei que quando você passa por uma situação difícil, o responsável por você são seus treinadores, é o seu treinador ao seu redor. Acho que tem que estar seguro e fazer um acordo com o evento e sei que fizeram, mas o corner não seguiu as regras. É muito triste. Espero que ela se recupere rápido. Eu sei que ela está em uma situação ruim, mas oramos por ela e a apoiamos para que ela possa voltar para casa logo.”

Silva começou sua carreira no MMA sob a bandeira da Nação Cyborg em outubro de 2021, ganhando uma decisão dividida sobre Carolina Kerr na categoria até 155 libras, e seguiu com duas finalizações no primeiro round sobre Mirela Vargas em 2023. Silva concordou em enfrentar Almudhaf em cima da hora no peso pena, peso que ela nunca havia feito antes profissionalmente.

Em conversa com o MMA Fighting dias antes do evento, Silva reconheceu que esperava uma queda brusca para o peso pena, brincando que iria “azarar” se revelasse quanto pesava quando lhe fosse oferecida a luta.

“Vai doer. É tudo o que posso dizer”, Silva riu ao ser questionado sobre a redução de peso. “Aceitei essa luta com 14 dias de antecedência, mas estou pronto porque treino quatro vezes por dia aqui no CM [System] e treinamos duro todos os dias. Mas quanto ao peso, sou grande e alto, e tenho uma percentagem de massa muscular elevada, por isso é complicado para mim, mas isto é a guerra. Chegaremos lá bem.