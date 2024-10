Dak Prescott, dos Cowboys, vence no último minuto contra os Steelers

PITTSBURGH – Enquanto um raio iluminava o céu do lado de fora do Acrisure Stadium, atrasando o início do jogo de domingo à noite entre o Dallas Cowboys e o Pittsburgh Steelers, Dak Prescott deixou uma mensagem para seus companheiros de equipe.

“Eu estava dizendo isso antes do jogo começar, como se não fossemos esquecer isso de qualquer maneira”, disse Prescott, que comeu um waffle de proteína, se espreguiçou e fez alguns exercícios durante a espera. “Com os atrasos, com tudo o que aconteceu, é um daqueles jogos que não me importa quanto tempo você jogue, você nunca vai esquecer. Eu apenas dizia: ‘Vamos torná-lo inesquecível.’ Acho que fizemos isso em todos os altos, baixos, altos e baixos.”

Prescott lançou o passe para touchdown da vitória do jogo – uma jarda de 4 jardas para Jalen Tolbert – faltando 20 segundos para o fim, dando aos Cowboys uma vitória crucial por 20-17 contra os Steelers. Isso permitiu que os Cowboys (3-2) ficassem acima de 0,500 e na cola dos Washington Commanders (4-1) na NFC East. Foi também a terceira vitória fora de casa dos Cowboys na temporada, marcando seu melhor início fora de casa desde o ano de estreia de Prescott em 2016.

Além disso, foi a primeira vitória do técnico Mike McCarthy na temporada regular contra o Steelers, time de sua cidade natal. Enquanto McCarthy detém o trunfo com uma vitória no Super Bowl XLV contra os Steelers como técnico do Green Bay Packers, os Steelers foram o único time contra o qual ele treinou várias vezes e não venceu (0-4).

Os quatro jogos foram resolvidos por 1, 7, 3 e 5 pontos.

“É uma sensação ótima”, disse McCarthy, que saiu do estádio com seus pais, Joe e Ellen, para um grupo de familiares e amigos que esperavam. “É a primeira vez que participo de uma vitória aqui. Mas – e estou falando sério – no final das contas, isso é sobre os jogadores. Este é um jogo de jogadores. Sou abençoado por fazer parte da NFL há tanto tempo, tenho um enorme respeito por esta organização, mas, sim, este jogo é sobre os jogadores.

Após a vitória, McCarthy recebeu a bola do jogo dos jogadores. Ele disse que foi o primeiro que recebeu em sua carreira.

“Esse é um cara que, quero dizer, sei o que sinto por ele”, disse Prescott. “Amo-o. Ótimo treinador. Ele está muito, muito orgulhoso de ser de Pittsburgh. Greenfield. E você ouve isso sempre que surge alguma referência deste lugar. É por isso que tive que fazer um pequeno tour [Saturday night] e ver alguns dos locais de que ele falou, pinte essa imagem na minha cabeça. Foi muito especial, pude passar na casa dos pais dele, passar um tempo com ele e eles.”

Não foi um jogo perfeito dos Cowboys. Prescott virou a bola três vezes com duas interceptações e um fumble. Duas das viradas ocorreram na zona vermelha, custando pontos aos Cowboys. Eles tiveram uma tentativa de field goal bloqueada. Eles foram penalizados 11 vezes por 87 jardas.

Mas faltando 4:56 para o fim do jogo, Prescott teve a chance de entregar sua 23ª vitória no quarto período enquanto perdia ou empatava em sua carreira.

“A compostura é um grande ponto forte dele”, disse McCarthy sobre seu quarterback, que arremessou 352 jardas em 29 de 42 passes. “Ele é o mesmo homem todos os dias. A forma como trabalha, a forma como compete, sim, ele não pisca. Ele não se preocupa com os erros.”

Prescott completou cinco dos sete passes para 46 jardas na campanha da vitória. Ele correu 3 jardas e, o mais importante, recuperou um fumble na linha de 4 jardas. Depois que os Steelers pediram um tempo limite faltando 26 segundos para o fim, McCarthy mudou o grupo pessoal e a formação para que Prescott tivesse proteção adicional.

Tolbert, titular no lugar do lesionado Brandin Cooks, atravessou o campo com DeShon Elliott no quadril, mas conseguiu cruzar a linha do gol para o passe de Prescott faltando 20 segundos para o fim.

“Eu adoro estar nisso. Praticamos muito”, disse Prescott. “Você está chateado consigo mesmo pelas viradas, pelas interceptações, mas quando percebo que estou com a bola, perco 4 com oportunidade de marcar, com tempo suficiente, com bastante tempo, é tudo que posso pedir.”

Os Cowboys entraram no jogo sem Cooks, Micah Parsons (tornozelo alto) e DeMarcus Lawrence (pé) e perderam suas principais escolhas no draft devido a lesões no joelho no primeiro tempo, o left tackle Tyler Guyton e o defensive end Marshawn Kneeland.

A ausência de Guyton levou o guard Tyler Smith a enfrentar. Quando Zack Martin teve que sair por causa de cólicas, os Cowboys tiveram Brock Hoffman, Cooper Beebe e TJ Bass como seus três atacantes internos.

Na defesa, os Cowboys estavam preparando os linebackers para jogar na defensiva e fizeram com que Amani Oruwariye, do elenco de treino, começasse como cornerback.

“Eu só acho”, disse McCarthy, “que a resiliência do nosso time de futebol ficou evidente esta noite”.