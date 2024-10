Dak Prescott e Cowboys entram esgotados contra Steelers: outra estrela ofensiva no IR

TO Dallas Cowboys enfrentará o Pittsburgh Steelers na casa dos Steelers pela primeira vez desde 2016, quando Dak Prescott e Ezekiel Elliott estavam em sua temporada de estreia e entregaram talvez o melhor jogo de suas carreirasobtendo uma vitória por 35-30.

Os Cowboys e os Steelers são duas das franquias mais queridas e vencedoras da NFL, com um total de 11 Troféus Lombardi entre eles. Eles se enfrentaram três vezes no Super Bowl, com duas vitórias para os Steelers (Super Bowl X e XIII) e uma para Dallas (SB XXX)e se encontraram um total de 33 vezes em sua história, com 17 vitórias para Dallas e 16 para Pittsburgh.

Agora quando eles se encontram pela primeira vez no horário nobre desde 1982 as coisas parecem ser diferentes para Prescott e Elliottjá que o time chega dizimado para o jogo em Estádio Acrisure. Além das já notáveis ​​perdas na defesa (Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, DaRon Bland), o veterano wide receiver Brandin Cooks será adicionado ao ataque.

Os Cowboys estão enfrentando um duro golpe com o veterano wide receiver Brandin Cooks ficando afastado por mais de um mês. Ele passou por um procedimento no joelho que infelizmente resultou em uma infecção, exigindo outra cirurgia. Como resultado, a equipe tem tomou a decisão de colocá-lo na reserva de feridos.

De acordo com as regras da NFL, os jogadores lesionados podem retornar após quatro jogos, o que significa que os Cooks não serão elegíveis para jogar até o jogo contra os Eagles em 10 de novembro. Isso significa que ele definitivamente perderá os próximos jogos contra o Steelers, Leões, 49ers e Falcons.

Como os Cowboys responderão?

Sem Cooks, o time vai contar com outros jogadores para se destacar. É provável que Jalen Tolbert assuma um papel maior ao lado de CeeDee Lamb. Também podemos esperar ver mais tempo de jogo para Jalen Brooks, KaVontae Turpin e o novato Ryan Flournoyque não viu ação nos primeiros quatro jogos. Além disso, a equipe tem Jalen Cropper e Kelvin Harmon no elenco de treino como opções potenciais.

A ausência de Cooks será definitivamente sentida, especialmente devido ao seu lento início de temporada, com apenas nove recepções para 91 jardas e um touchdown nos primeiros quatro jogos. No entanto, ainda há esperança para o seu regresso à forma, como demonstrado pela sua melhoria no ano passado, após um início semelhante.

A equipe continua otimista quanto ao impacto potencial de Cooks quando ele voltar à ação. Como disse o técnico Mike McCarthy: “Estamos confiantes de que Brandon voltará forte e dará uma contribuição significativa à equipe assim que estiver totalmente recuperado..”

Dallas tem venceu 6 dos últimos 10 jogos contra os Steelers.