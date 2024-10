Dalvin Cook pronto para estreia nos Cowboys contra 49ers

SAN FRANCISCO – Finalmente, o running back Dalvin Cook fará sua estreia no Dallas Cowboys no domingo contra o 49ers.

Contratado para o time de treino uma semana antes do início da temporada, Cook esperou pacientemente enquanto o jogo dos Cowboys estalava. Os Cowboys têm uma média de 77,2 jardas corridas por jogo, a menor da NFL, e atingiram um recorde da franquia de 20 jogos sem um rusher de 100 jardas.

Na sexta-feira, o técnico Mike McCarthy disse que Cook estava pronto para a oportunidade.

Nas últimas semanas, Cook viu suas tentativas com o time principal aumentarem. Quatro vezes rusher de 1.000 jardas pelo Minnesota Vikings, sua carreira estagnou recentemente depois de ganhar 214 jardas em 15 jogos pelo New York Jets no ano passado. Ele apareceu em um jogo de playoff do Baltimore Ravens e teve 23 jardas.

A elevação do elenco de treino traz dúvidas sobre como os Cowboys preencherão sua posição de running back no dia do jogo.

Rico Dowdle lidera os Cowboys com 246 jardas e Ezekiel Elliott é o segundo com 115 jardas, mas será que os Cowboys conseguirão vestir três running backs que não jogam em times especiais?

Eles vestiram três running backs em quatro jogos, mas Deuce Vaughn esteve inativo nos últimos dois jogos. O zagueiro Hunter Luepke tem sido uma referência nas equipes ofensivas e especiais.

Elliott teve um desempenho saudável em sua carreira apenas quando descansou nas finais da temporada regular, com os playoffs se aproximando.

Os Cowboys também colocaram o tight end John Stephens Jr. na reserva por lesão no sábado, depois que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no treino de quarta-feira. O cornerback Amani Oruwariye foi contratado do time de treino. Ele estava fora das elevações depois de jogar nos últimos três jogos.