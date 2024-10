Dan Lanning diz que Ducks induziu propositalmente uma penalidade de 12 homens no final

EUGENE, Oregon – O número 2 do Oregon tinha 12 homens em campo no final de sua vitória por 32 a 31 sobre o número 4 do estado de Ohio, com a penalidade resultante fazendo com que o cronômetro perdesse segundos preciosos.

Acontece que foi de propósito.

“Gastamos muito tempo em situações e algumas situações não surgem com muita frequência no futebol universitário, mas isso era obviamente algo em que havíamos trabalhado”, disse o técnico do Oregon, Dan Lanning, na noite de segunda-feira. “Você pode ver o resultado.”

Oregon assumiu a liderança faltando 1:47 para o fim do field goal de 19 jardas de Atticus Sappington no jogo de sábado à noite, dando aos Buckeyes tempo para avançar no campo para um field goal potencialmente vencedor. Com o estado de Ohio enfrentando uma terceira para 25 na linha de 43 jardas do Oregon, os Ducks pediram um tempo limite faltando 10 segundos para o fim.

Pouco antes do snap da bola, o zagueiro do Oregon, Dontae Manning, entrou em campo, dando aos Ducks um defensor extra. Ohio State não conseguiu completar um passe contra a defesa de 12 jogadores do Oregon na jogada seguinte, e os Ducks foram sinalizados por uma penalidade de substituição ilegal.

Ohio State ganhou cinco jardas no pênalti, mas perdeu quatro segundos no cronômetro, já que o pênalti foi considerado uma falta em bola viva. Os Buckeyes ficaram com seis segundos no relógio, e o quarterback Will Howard subiu no meio, deslizando um segundo tarde demais para o estado de Ohio pedir um tempo limite para um field goal vencedor em potencial aos 26 do Oregon.

A estratégia de Lanning ajudou os Ducks a vencer o jogo e subir para o segundo lugar no AP Top 25 desta semana.