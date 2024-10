Dana White afirma que Francis Ngannou não ganhou mais dinheiro no boxe do que ganharia no UFC: ‘É tudo um mito’

Dana White contesta a ideia de que Francis Ngannou ganhou mais dinheiro no boxe do que no UFC.

Nos últimos anos, uma das maiores histórias dos esportes de combate foi a saída de Ngannou do UFC para ir para o PFL e seguir o boxe. Embora Ngannou tivesse muitos motivos para deixar a promoção, um dos maiores foi a afirmação de que ganharia mais dinheiro no boxe do que no UFC.

Mas Dana White refuta esta afirmação.

Na terça-feira, o CEO do UFC conversou com Kevin Iole, onde ele desabafou sobre a ideia de que Ngannou ganhava mais no boxe do que no UFC, dizendo que a ideia de dinheiro no boxe é “um mito”.

“Isso não é necessariamente verdade”, disse White. “Essa é a besteira pública em que as pessoas acreditam, mas não é a verdade. Besteira total. Besteira total.

“Esse é todo aquele mito que faz todo mundo pensar: ‘Oh, vamos para o boxe!’ e toda essa besteira. Boxe não funciona. O boxe não funciona. O que faz isso funcionar? Você precisa de um trilionário saudita para fazer brigas. E até os trilionários sauditas se cansam dessa merda. É tudo um maldito mito. É tudo um mito.

“Como se toda a afirmação que você acabou de fazer não fosse absolutamente verdadeira. São esses tipos de declarações e citações da mídia que fazem toda essa merda. Todas essas lutas estão acontecendo, é preciso um trilionário saudita. Todo cara que tenta fazer boxe, todos acabam perdendo um monte de dinheiro. O modelo não funciona. Uma quantidade ilimitada de dinheiro saudita aparece e é isso que faz essas lutas acontecerem, e até mesmo caras com esse tipo de dinheiro ficam cansados ​​dessa merda.”

Nos últimos anos, Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, investiu pesadamente no boxe, incluindo o financiamento das lutas de boxe de Ngannou contra Tyson Fury e Anthony Joshua, que supostamente renderam a Ngannou US$ 30 milhões entre as duas lutas. Isso é uma quantia considerável a mais do que os US$ 8 milhões que Ngannou afirmou que o UFC lhe ofereceu para lutar contra Jon Jones, mas ao falar com os repórteres após o último episódio de Série Concorrente, White reiterou sua negação.

“Eu sei de todas as merdas que vocês não sabem e não me importo com o que todo mundo diz”, disse White aos repórteres. “Isso não importa para mim. Mas isso é um fato. Foi-lhe oferecido mais dinheiro, porque conheço os números reais.”

Ngannou faz seu tão esperado retorno ao MMA no final deste mês, quando enfrenta o campeão peso pesado do PFL, Renan Ferreira, no PFL: Battle of the Giants, que acontece no dia 19 de outubro em Riad, na Arábia Saudita.