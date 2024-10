Dana White convida Dorobshokh Nabotov para disputar contrato com o UFC após pedido espontâneo de coletiva de imprensa

Os lutadores estão sempre querendo chamar a atenção de Dana White, mas um atleta empreendedor em Abu Dhabi poderia ter levado o prêmio.

Dorobshokh Nabotov, do Tadjiquistão, aproveitou ao máximo seu tempo ao microfone na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 308, pedindo a White uma chance de competir em cima da hora e depois sendo convidado ao palco para apertar a mão do CEO do UFC.

Veja a interação abaixo.

“Dana, não tenho dúvidas, venho aqui para lutar em cima da hora”, disse Nabotov, falando ao microfone na arquibancada reservada à mídia e torcedores. “Nunca tive empresário, fiz tudo sozinho. Por favor, me dê uma chance, Dana, quero lutar no UFC. Estou pronto, por favor me dê, Dana, eu quero lutar.”

White então perguntou a Nabotov sua idade (25), recorde (8-0 de acordo com Sherdog, embora Nabotov tenha dito que ele tem “9-0”) e em que categoria de peso ele compete (peso leve). Ele então se perguntou por que Nabotov não foi um dos lutadores a competir na temporada mais recente do Série de Concorrentes de Dana White.

“Onde você estava na Contender Series?” Branco disse. “A Contender Series acabou de terminar, onde você estava?”

“Estou pronto”, respondeu Nabotov. “Dê-me uma chance, por favor. Não importa, UFC.”

Foi então que Nabotov pôde subir ao palco e cumprimentar brevemente White, para deleite do público.

White disse mais tarde ao TMZ Sports que embora Nabotov não seja contratado imediatamente, ele terá a chance de lutar na frente de White como parte do próximo evento Z Fight Night em 14 de dezembro em Goyang, Coreia do Sul. A promoção foi fundada pelo ex-astro do UFC “The Korean Zombie” Chan Sung Jung.

Jung promoveu o evento como parte do programa de White Dana White procurando por uma briga série, na qual participa de shows menores de MMA em busca de potenciais contratações.

O adversário de Nabotov ainda não foi anunciado e seu envolvimento ainda não foi oficializado pelo Z Fight Night.