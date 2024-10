Dana White critica os juízes, um árbitro trabalhando no UFC 307: ‘Foi atroz’

Dana White teve muito o que comemorar no UFC 307, mas não espere que ele aplauda os juízes ou árbitros que trabalham no evento.

Houve mais do que alguns scorecards controversos – talvez nenhum mais importante do que Julianna Pena conseguindo uma vitória por decisão dividida sobre Raquel Pennington no co-evento principal – bem como algumas gafes de árbitros menos experientes que atrapalharam algumas das lutas em o cartão. No que diz respeito especificamente à pontuação no UFC 307, White não mencionou o nome de nenhuma luta, mas claramente não ficou satisfeito com alguns dos resultados retornados.

“Achei o julgamento desta noite atroz”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta. “Eu senti como se estivesse em uma luta de boxe na Irlanda esta noite.

“Achei que o julgamento foi atroz esta noite. Vou deixar assim. Foi atroz.”

É possível que White também estivesse se referindo à vitória por decisão dividida conquistada por Mario Bautista sobre José Aldo em outra luta no card principal no sábado, embora ele definitivamente não estivesse feliz com o árbitro Mike Beltran.

Sua ira recaiu sobre Bautista constantemente em busca de quedas, chegando perto, mas segurando Aldo contra a jaula no clinche. Houve um momento em especial em que Beltran chegou a separar os lutadores, mas logo na relargada Bautista mergulhou novamente nas pernas de Aldo e o colocou de volta na mesma posição em cima do muro.

“É bom senso”, disse White. “Quando o cara continua fazendo isso, e está fazendo de tudo para não lutar, e não vencer a luta, como árbitro, você deve terminar imediatamente. Se ele fez três rounds seguidos, e continua fazendo isso, e eles chegam lá, e ele não consegue a queda, dê a ele alguns segundos, veja se ele consegue a queda e interrompa.”

Na verdade, White gostaria de ver os árbitros se envolverem mais naqueles tipos de situações em que ele acredita que táticas de protelação estão sendo empregadas para evitar danos potenciais de uma troca de golpes.

O mesmo vale para pontuar as lutas porque White não entende como alguém como Bautista está sendo recompensado por vencer rounds e sem infligir nenhum dano real.

“Sempre achei que os árbitros deveriam ser mais atuantes nisso. 100 por cento”, disse White. “Especialmente quando alguém continua fazendo isso para protelar. Vocês não vão desistir disso, vão? Acho que vamos entrar nisso. Se você está julgando um cara se é controle, se é isso ou aquilo, se você não está tentando lutar, como você vence a luta? Se você está olhando para tentativas de quedas, que tal rechear as quedas? Apenas loucura.

“Quando você percebe que o cara definitivamente não quer ficar de pé e atacar e só quer parar contra a cerca, sim, os árbitros, esse é o trabalho deles. Quando eles veem isso acontecendo continuamente e o cara não está tentando vencer a luta, você fica separando eles.”

Por mais que White defenda que os árbitros se envolvam mais na criação de ação durante uma luta, ele entende que há limites.

Talvez o melhor exemplo disso tenha acontecido no início da noite, durante o card preliminar, quando o árbitro Dave Seljestad separou Cesar Almeida e Ihor Potieria logo em segundo depois de serem agarrados contra a jaula. A equipe de comentaristas que trabalhava nas lutas destacou as ações várias vezes, já que Seljestad quase tratou a luta como uma luta de boxe ao separar repetidamente Almeida e Potieria durante a luta.

O que piorou a situação foi o árbitro não ter administrado as regras adequadamente depois que Potieria sofreu vários golpes nos olhos, mas nunca houve um ponto retirado nem Almeida foi realmente avisado sobre faltas repetidas.

Mesmo que White não tenha visto exatamente o que aconteceu, ele ouviu tudo depois de Marc Ratner, vice-presidente de assuntos regulatórios do UFC.

“Eu senti falta disso [fight]”, disse Branco. “Eu estava no meu quarto conversando com as pessoas, mas [Marc] Ratner entrou logo depois que aconteceu e disse ‘isso não vai acontecer de novo esta noite’”.

Seljestad não reapareceu no UFC 307, embora a luta Almeida x Potieria já estivesse marcada como última luta como árbitro, no sábado.