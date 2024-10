Dana White diz que Francis Ngannou é ‘cheio de merda’, os problemas entre eles são pessoais: ‘Francis não é um cara legal’

Dana White promete que Francis Ngannou é a última coisa em que ele pensa.

Apesar de não trabalharem juntos há quase dois anos, o CEO do UFC e o ex-campeão dos pesos pesados ​​raramente escapam das perguntas um sobre o outro. A última briga começou depois que White revelou que queria cortar Ngannou depois que ele sofreu derrotas consecutivas no UFC em 2018.

Isso rendeu uma resposta de Ngannou, que chamou seu ex-chefe de “valentão” e acrescentou que White provavelmente está “rezando pela minha queda”, ao mesmo tempo que afirma que o UFC na verdade deve o dinheiro que foi prometido a ele após as vitórias sobre Ciryl Gane e Stipe Miocic. .

“Quando você já ouviu uma história em todos os anos que estamos no mercado, mesmo quando estava de cabeça para baixo, onde devíamos dinheiro a alguém? Nunca aconteceu”, disse White sobre as afirmações de Ngannou na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 308. “Então ele está cheio de merda aí.

“Então eu perdi? Eu não perdi nada. Eu terminei com Francis depois do [Derrick Lewis fight]. Na verdade, ele me deve dinheiro porque tivemos que assistir aquela luta entre ele e ‘A Fera Negra’. Ele deveria realmente me pagar por aquela luta e por todos vocês. Eu orando [for his downfall] – acredite em mim, não penso muito em Francis. Vocês me perguntaram sobre o PFL e eu respondi. Fora isso, o único que está rezando pela morte dele provavelmente é o PFL porque assinou um contrato de merda com um cara que não entrega números e vendas de ingressos ou pay-per-views. Eles têm que continuar pagando esse cara pelo tempo que for bom para ele. Não é bom para eles.

Por mais que White afirmasse que queria absolutamente tirar Ngannou do elenco do UFC, não há como negar que ele se recuperou dessas derrotas e acabou conquistando o título dos pesos pesados. A jornada de Ngannou no UFC terminou após seis vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre quatro ex-campeões.

Mas White diz que os problemas que teve com Ngannou não tiveram nada a ver com seu talento como lutador, mas sim com problemas pessoais entre eles que ficaram fora de controle. Embora não tenha revelado a natureza das consequências, White explicou que seu relacionamento com Ngannou nunca mais foi o mesmo.

“Algum dia, contarei a história para vocês. No início, eu gostava muito de Francisco e depois descobri quem era Francisco”, disse White. “Eu disse aos dois caras que me pediram para não cortar Francis quando alguém lhe mostrar quem eles são, acredite neles. Acredite, não tenho noites sem dormir por causa da partida de Francis.

“Eu não gostava de Francisco como pessoa. Não era um cara com quem eu queria fazer negócios. Meus meninos estavam me dizendo que ele foi mal compreendido. Eu disse a eles que quando alguém mostra quem eles são, acredite neles. Não se tratava de ele se tornar campeão mundial dos pesos pesados. Francisco não é um cara legal. Ele interpreta o mocinho. ‘Eu não entendo a língua’ então ele parece ser um cara legal. Ele não é, e simplesmente não é o cara com quem eu queria fazer negócios, ponto final. Fim da história. Quer ele tenha se tornado campeão ou não.”

Ngannou obviamente saiu em liberdade antes de marcar duas lutas de boxe contra Tyson Fury e Anthony Joshua antes de finalmente fazer sua estreia no PFL com uma vitória sobre Renan Ferreira.

Ele continua sob contrato com o PFL, mas também sugeriu um possível retorno ao boxe no futuro.

Não importa para onde ele vá, White promete que não há notícias de onde ele voltará a fazer negócios com Ngannou.

“Não estaremos. Nunca faremos negócios juntos”, disse White. “Você pode dizer. Nós não gostamos um do outro. Isso remonta a antes da primeira luta com Stipe. Ele fez alguma merda antes da primeira luta com Stipe, e eu disse que terminei com esse cara e então Stipe deu uma surra nele. Ótima noite. Nunca mais tivemos um relacionamento depois disso.”

É seguro dizer que White não se esforçará para apresentar qualquer oportunidade a Ngannou, e isso inclui uma luta potencial contra o campeão peso pesado do UFC Jon Jones.

Embora esse seja um confronto que White queria desesperadamente ver uma vez, isso não é mais uma opção e se Jones vai lutar contra alguém depois de enfrentar Miocic no UFC 309, certamente não será Ngannou.

“Ele não queria aquela luta”, disse White sobre Ngannou enfrentando Jones. “Ele poderia ter ficado e aceitado aquela luta. Ele não queria aquela briga. Tom Aspinall merece essa luta.”