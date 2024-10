Dana White doa US$ 100 mil para arrecadação de fundos para o furacão Helene de Donald Trump

Dana Branco cavou fundo em sua carteira, mas não foi para pagar um bônus de lutador do UFC, ou comprar algo extravagante… o chefão do UFC doou US$ 100 mil para ajudar pessoas cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo pelo furacão Helene.

White fez a doação on-line na tarde de segunda-feira, usando o GoFundMe que diz que foi lançado por seu bom amigo Donald Trump.

“O presidente Donald J. Trump lançou esta campanha GoFundMe como uma resposta oficial aos apoiadores do MAGA para oferecer sua assistência financeira aos seus compatriotas americanos afetados pelo furacão Helene”, escreveu a equipe do DT, acrescentando: “Todas as doações serão direcionadas para ajudar os mais afetados pelo furacão Helene. Qualquer nível de generosidade será de grande ajuda para os seus concidadãos americanos que estão sofrendo.”

Dana atendeu ao chamado de Trump e estourou o talão de cheques. E ele não é a única pessoa proeminente a doar.

Garoto Rock doou US$ 20 mil, enquanto a gigante dos fundos de hedge Bill Ackman doou $ 100 mil. Ex-senador dos EUA Kelly Loeffler deu incríveis $ 500 mil.

Com tantas pessoas no sudeste dos EUA a enfrentar desafios após a tempestade, o Presidente Trump está no terreno nas comunidades para ver as consequências em primeira mão.

Claro, o furacão Helene devastou o sudeste dos Estados Unidos… causando estragos da Flórida às Carolinas e Geórgia, não apenas destruindo propriedades, mas tragicamente ceifando a vida de mais de 130 pessoas, de acordo com o PA.

Milhões de pessoas nos estados afectados estão a lutar para sobreviver… necessitando urgentemente de água, alimentos, combustível e outras necessidades.