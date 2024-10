Dana White e Mark Zuckerberg falam sobre soluções para o sistema de classificação do UFC

Dana White recentemente procurou o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, para ajudá-lo a melhorar o sistema de classificação do UFC, possivelmente usando inteligência artificial.

O chefe do UFC confirmou suas conversas com o CEO da Meta durante entrevista quinta-feira à TNT Sports.

“Eu poderia continuar indefinidamente, mas não vou”, disse White. “Literalmente tivemos reuniões esta semana para trabalhar nisso. Na verdade, conversei com Mark Zuckerberg também sobre IA, então sim. Vou consertar totalmente as classificações. Faremos muitos movimentos fortes aqui. em 2025.”

Escolhas do Editor

1 Relacionado

White expressou anteriormente sua frustração com os rankings atuais que são votados por um grupo de meios de comunicação selecionados pelo UFC, um sistema que está em vigor desde 2013.

“Eu simplesmente não consigo lidar com a incompetência”, disse White no início deste mês. “Eu simplesmente não aguento mais. Isso está me deixando louco. Não posso mais permitir que pessoas em quem não acredito saibam mais o que diabos estão falando sobre lidar com as classificações. Eu simplesmente posso ‘ não faço isso. Tenho que descobrir uma solução.”

De acordo com o MMA Junkie, reclamações recentes incluem Max Holloway sendo classificado abaixo de Justin Gaethje, e a classificação de Renato Moicano permanecendo inalterada após sua vitória contra Benoît Saint Denis em setembro.