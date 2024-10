Dana White elogia Alex Pereira e Khalil Rountree Jr. após o UFC 307: ‘Nunca se mede o coração’

Alex Pereira e Khalil Rountree Jr. deram show na luta principal do UFC 307 e receberam muitos elogios do chefe.

A batalha entre dois atacantes de elite terminou depois que Pereira derrotou Rountree no quarto round, com vários cortes resultando em sangue escorrendo pelo rosto e peito do desafiante. Com Rountree desaparecendo, Pereira aproveitou a abertura com dois golpes brutais no corpo seguidos de um gancho que o ajudou a garantir sua terceira vitória por nocaute em 2024.

O CEO do UFC, Dana White, deu a volta da vitória depois de ouvir algumas reclamações de que Rountree não era merecedor por causa de sua classificação, porque sabia que o confronto estilístico iria render na noite da luta.

“Isso não aconteceu da maneira que todos pensavam?” White disse na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 307. “Todo mundo sabia. Todo mundo no início, ‘Oh, ele está em 8º lugar’ – você sabia que seria uma luta foda. Você sabia que seria uma luta durona.

“Você nunca pode medir o coração. Você não sabe como isso vai acontecer. Agora você sabe.

Embora Pereira tenha conseguido a vitória, ele teve que esperar o tempo durante os primeiros rounds, quando Rountree saiu em busca do nocaute.

White ficou incrivelmente impressionado com a disposição de Rountree em ficar no bolso e trocar com o atacante mais letal da história recente do UFC.

“Ele não teve medo desde o primeiro round”, disse White sobre o desafiante ao título. “Khalil Rountree entrou lá e começou a atacar no minuto em que o sinal tocou. Sem medo, sem nervosismo, sem nervosismo. Talvez ele estivesse nervoso e nervoso, se tivesse, não demonstrou.

“Ele enfrentou um dos caras mais malvados de todos os tempos e começou a se misturar com ele. Foi incrível.”

No que diz respeito ao desempenho de Pereira, White observou que “Poatan” usou uma estratégia brilhante para desmantelar Rountree, cortando sua base com uma série de chutes paralisantes na panturrilha.

Depois que a perna de Rountree foi mastigada e comprometida, Pereira não precisou temer tanto a represália quando entrou no bolso para trocar socos. Isso levou Pereira a cortar e cortar Rountree com seu golpe de liderança antes de ele preparar a combinação de finalização da luta contra a jaula.

“Senti que a diferença foi o chute baixo”, disse White sobre a estratégia de Pereira. “Quando ele começou a chutar a panturrilha, ele estava destruindo aquela perna e [Khalil] estava tendo problemas para colocar pressão sobre ele e estava tendo problemas com seu poder de soco, seu movimento, tudo. Ele sistematicamente começou a separá-lo.”

Acontece que Pereira teve seu oponente perfeitamente observado porque White foi lembrado de um pré-luta em que o atual campeão meio-pesado do UFC expôs exatamente o que precisava fazer para vencer Rountree na noite de sábado.

“Quando assisti ao longa [on the fight]ele disse: ‘Esse cara bate forte, ele é durão, ele é isso, ele é aquilo e esse cara tem um sonho, mas meu QI de luta vai vencer essa luta’”, disse White. “Ele disse isso no combo e foi exatamente assim que aconteceu.”

Considerando o impulso que Pereira construiu recentemente junto com as finalizações nos destaques, ele está começando a montar o tipo de currículo que rivaliza com uma série de lendas do UFC.

Isso inclui Anderson Silva, que foi sem dúvida o campeão mais temido de todo o elenco do UFC durante seu reinado na divisão dos médios. Agora parece que Pereira carrega consigo o mesmo tipo de aura invencível.

“O que esse cara fez é inacreditável”, disse White sobre Pereira. “Não apenas se você quiser compará-lo com [Anderson Silva]do jeito que ele fez isso. Esse cara destrói todo mundo.”