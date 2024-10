Dana White enfrenta Donn Davis como terra arrasada: ‘O PFL deveria manter o UFC fora de sua boca’

Dana White estava mais do que pronto na quinta-feira para responder a algumas declarações feitas pelo cofundador do PFL, Donn Davis, durante uma sessão municipal realizada no MMA Fighting apenas 24 horas antes.

Durante o período de uma hora de perguntas e respostas, Davis respondeu a inúmeras perguntas dos fãs, incluindo o sucesso do recente pay-per-view PFL: Battle of the Giants, culminando com o retorno de Francis Ngannou ao MMA, onde ele espancou Renan Ferreira com socos pela primeira vez. final de rodada no evento principal. Embora Davis não tenha conseguido revelar quantas compras de pay-per-view o cartão gerou, ele fez uma afirmação duvidosa ao comparar o PFL ao UFC.

“De acordo com nossa pesquisa, este evento superou todos os números de audiência de todos os eventos do UFC este ano e ficou muito, muito próximo do Ring of Fire”, disse Davis.

É seguro dizer que White não está acreditando.

Quando solicitado a responder a essa afirmação após um evento Power Slap em Abu Dhabi, o CEO do UFC retirou alegremente uma folha de papel cheia de métricas comparando o PFL à sua liga de tapa, em vez do UFC.

“O PFL deveria manter o UFC fora de sua boca”, disse White. “Eles não conseguem nem lidar com o Power Slap. Power Slap destrói PFL. É estranho que você tenha me feito essa pergunta porque aconteceu de eu ter alguns papéis aqui.

“Então, antes de mais nada, vamos começar pelos seguidores – o Power Slap tem 19,2 milhões de seguidores, o PFL tem 10 [million]. Visualizações de vídeo, semana de luta do PFL totalizaram 326 milhões. Power Slap 8 fez 690 milhões. Semana da luta do PFL Visualizações no Instagram: 76 milhões. Então se você olhar para o PFL, a semana da luta e as consequências, esses caras tiveram 76 [million]. Apenas a semana de [the event] eles tinham 68 milhões no Power Slap e ainda nem tínhamos brigado. O carretel do Instagram da PFL com Francis e Ronaldo teve 14 milhões de visualizações. Carretel do Instagram do Power Slap 9 com o candidato Isaih [Quinones] teve 22 milhões de visualizações. Essa foi uma repostagem de uma briga antiga. A repostagem da briga antiga venceu Francisco e Ronaldo.”

Embora ele não tenha passado muito tempo colocando o UFC contra o PFL, White afirmou que um card do UFC Fight Night retido em janeiro na verdade atraiu números de audiência maiores do que o pay-per-view do PFL.

“Eu poderia continuar aqui por um maldito mês”, disse White. “Então se você quiser saber o que ele disse sobre o UFC, tenho uma longa lista aqui, mas deixe-me começar com isto: o UFC Vegas 84 no APEX venceu eles.

“Eu amo as coisas que ele disse. Ele parece Kamala [Harris]fala muito, mas não diz nada. Eu odiaria ser um dos investidores desse cara. [He said] ‘Eu não assisto MMA. Trabalhei sete anos e não tirei férias. Você provavelmente deveria tirar férias. Você está maluco. Você provavelmente deveria tirar férias.

White raramente perde a oportunidade de enterrar em alguém que tenta ir atrás dele ou do UFC, mas ele se deleitou com a oportunidade de revidar contra Davis após suas declarações na quarta-feira.

“Esse cara nem deveria mencionar o UFC”, disse White. “Ele nem está no Power Slap’s [league]. Então ele estava falando sobre ‘existem todos os tipos de pacotes combinados e como tudo isso funciona’. Ele não supera o Power Slap em receita. Ele não supera o Power Slap na venda de ingressos. Ele não supera o Power Slap em patrocínio. Ele não vence Power Slap em nada e muito menos no UFC.

“É óbvio que esse cara não é fã de MMA. Ele está agindo como se fosse um grande empresário. Ele não parece um cara com quem eu gostaria de investir meu dinheiro. Mas boa sorte para seus investidores.”

White também abordou a recente declaração feita pelo atual campeão do Bellator, Usman Nurmagomedov, que disse que planejava eventualmente se juntar ao elenco do UFC depois que seu amigo e companheiro de equipe Islam Makhachev terminasse de lutar.

Isso não foi uma surpresa para White, que espera que Nurmagomedov e todos os outros grandes lutadores do PFL prefeririam competir no UFC sem uma pessoa em particular.

“Quero dizer, todas as pessoas boas querem estar aqui de qualquer maneira, então imagino que, eventualmente, sim, eles estarão aqui”, disse White. “Ninguém quer lutar na porra do PFL, exceto Francisco.”