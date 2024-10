Dana White espera o próximo jogo de Ilia Topuria x Alexander Volkanovski 2: ‘Quem não gostaria de ver de novo?’

Ilia Topuria provavelmente tem um adversário familiar esperando por ele para sua segunda defesa de título.

Depois de se tornar a primeira pessoa a nocautear Max Holloway em uma performance impressionante para encerrar o UFC 308 no sábado, o atual campeão peso pena do UFC ficou cara a cara com o homem que derrotou para conquistar o cinturão. Alexander Volkanovski entrou na jaula após a vitória de Topuria e os ex-oponentes trocaram algumas palavras gentis em antecipação à esperada revanche.

Embora o CEO do UFC, Dana White, normalmente não goste de bancar o matchmaker na mesma noite de um evento, ele diz que é quase certo que Volkanovski terá a chance de enfrentar Topuria na próxima vez.

“Escute, Volkanovski é um desses caras, não vamos dizer não para Volkanovski”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 308. “Ele tem sido esse cara para nós. Sempre que precisávamos dele. Ele estava nessa corrida como [Israel] Adesanya, como Alex [Pereira] está passando agora, quando as coisas não acontecem do nosso jeito e você precisa ligar para um cara, Volkanovski sempre foi esse cara. Ele realmente era.

“Eu não acho que alguém nesta sala esteja dizendo ‘ah, isso é ridículo ou louco’ e quem não gostaria de ver isso de novo?”

Volkanovski não luta desde que sofreu uma derrota por nocaute para Topuria, em fevereiro, na luta que lhe custou o título dos penas. Na verdade, isso serviu como sua segunda derrota consecutiva por nocaute, depois que Volkanovski caiu para o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, de forma semelhante, depois de aceitar uma luta de última hora com a esperança de ganhar um segundo título.

Em vez disso, Volkanovski deu um chute brutal na cabeça no primeiro round que encerrou sua noite. Quatro meses depois, Topuria apresentou o mesmo resultado. Depois disso, Volkanovski foi informado que poderia conseguir uma revanche quando estivesse pronto para competir novamente e parece que o UFC está cumprindo essa promessa.

Não há prazo para a luta acontecer, embora Volkanovski estivesse pressionando para retornar no próximo card do UFC 312, marcado para a Austrália, em fevereiro. Antes de sua vitória no sábado, Topuria destruiu qualquer esperança de defender seu título em território inimigo, então resta saber quando ou onde acontecerá a revanche contra Volkanovski.

Com um cartel perfeito de 16 a 0 que agora inclui vitórias sobre dois dos maiores pesos penas de todos os tempos, Volkanovski e Holloway, Topuria já está entrando em uma área rara no que diz respeito à carreira. Uma segunda vitória sobre Volkanovski separaria ainda mais Topuria de seus pares até 145 libras.

“Estávamos conversando lá atrás. À medida que você começa a recortar lenda após lenda após lenda, você eventualmente se torna uma lenda”, disse White sobre Topuria. “Os dois caras estavam ótimos esta noite. Max entrou com o plano de jogo certo. Acho que os primeiros chutes na panturrilha aumentaram e cobraram seu preço mais tarde na luta. Essas coisas são tão devastadoras quando as pessoas as lançam da maneira certa. Ele não poderia ter travado uma luta melhor.

“[Topuria] ele mesmo tomou alguns figurões. Tem o queixo, continuou avançando, atuação incrível dos dois. Mas Topuria fez algo que ninguém nunca fez antes.”