Dana White fala sobre ‘filhos da puta que não fazem nada’ no painel de classificação do UFC: ‘Os idiotas atacam de novo’

Dana White, mais uma vez, não está satisfeito com seu próprio painel de classificação do UFC.

O CEO do UFC teve um problema com o painel de classificação por vários meses em relação a Jon Jones não ter sido classificado como o melhor lutador peso por peso, apesar de não competir há mais de 18 meses. Além disso, White criticou seu painel por ter Max Holloway classificado sete posições atrás de Justin Gaethje no ranking dos leves, depois que Holloway nocauteou o ex-campeão interino para ganhar o título da BMF no UFC 300, e tem pressionado para que a IA assuma o controle.

Na última edição do painel, White usou Khalil Rountree como número 8 do ranking depois de dar a Alex Pereira uma corrida pelo seu dinheiro no UFC 307 no início deste mês, antes de ser nocauteado no quarto round.

Dana White NÃO ESTÁ feliz com a última atualização do ranking do UFC e diz que tem uma reunião esta semana para tentar consertar o ranking “Os idiotas atacam de novo. Khalil Rountree luta aquela luta dura contra Pereira, e os idiotas o mantêm na 8ª posição. Literalmente esta semana tenho uma reunião… pic.twitter.com/lDPvQMyF3L – Rodadas do campeonato (@ChampRDS) 15 de outubro de 2024

“Os idiotas atacam novamente”, disse White em uma história no Instagram. “Khalil Rountree luta aquela luta dura contra Pereira, e os idiotas o classificam em 8º lugar – mantenha-o em 8º lugar.

“Literalmente esta semana, tenho uma reunião para tentar consertar as classificações e tirar todos esses filhos da puta que não fazem nada disso. Então, espero que esta semana eu resolva isso.”

Esperançosamente, White fornecerá mais detalhes sobre seus planos após o card da Temporada 8, Semana 10 do DWCS de terça-feira.