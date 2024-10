Dana White interrompe a convocação de Merab Dvalishvili para a revanche de Sean O’Malley e aborda a disputa pelo título de Magomed Ankalaev

Dois candidatos ao título ficarão muito felizes em ouvir os comentários de Dana White após o UFC 308.

Começando pelo invicto peso galo Umar Nurmagomedov, que aguardava ansiosamente notícias sobre sua disputa pelo título contra Merab Dvalishvili em meio a pedidos do campeão para uma revanche imediata com Sean O’Malley. Embora Dvalishvili tenha afirmado que Nurmagomedov estava “assustado” e não merecia uma disputa pelo título, o CEO do UFC parece discordar.

Quando questionado sobre os comentários de Dvalishvili, White consolidou Nurmagomedov como o desafiante número 1 ao afirmar “absolutamente” que essa é a próxima luta que o UFC quer.

No que diz respeito a Dvalishvili insinuando outras opções, principalmente seus constantes apelos para uma segunda luta contra O’Malley, White também encerrou a questão respondendo “Umar” ao abordar os planos imediatos para o título dos galos.

White também abordou os rumores recentes de que Nurmagomedov estava realmente trabalhando para uma luta contra Song Yadong depois de saber que Dvalishvili não estaria pronto para competir novamente até março. Esse mês representa o início do Ramadã e Nurmagomedov afirmou que não quer competir durante o mês sagrado, quando os muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr do sol todos os dias.

“Nós anunciamos isso?” White disse sobre Nurmagomedov vs. Song. “Então não [it’s not official].”

Algumas categorias de peso acima, White também respondeu a perguntas sobre Magomed Ankalaev finalmente conquistando sua tão esperada chance pelo título contra o campeão meio-pesado Alex Pereira.

No sábado, Ankalaev ampliou sua invencibilidade para 13 partidas consecutivas com uma vitória por decisão unânime sobre Aleksandar Rakic. O empresário de Ankalaev, Ali Abdelaziz, disse anteriormente ao MMA Fighting que enquanto o russo cuidasse de seus negócios no UFC 308, ele esperava que a disputa pelo título fosse a próxima.

Agora White está apoiando esses planos depois de assistir ao desempenho de Ankalaev no sábado.

“Ele parecia bem”, disse White sobre Ankalaev. “Ele estava absolutamente ótimo. eu teria que dizer sim [he gets his title shot].”

Com Ankalaev e Nurmagomedov como desafiantes, Pereira e Dvalishvili podem, respectivamente, começar a planejar o futuro assim que a agenda do UFC começar a se reunir para 2025.