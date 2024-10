Dana White queria cortar Francis Ngannou do UFC em 2018: ‘Alguém por aqui me implorou para não fazer isso’

Dana White quase tirou Francis Ngannou do UFC anos antes de ele sair por vontade própria.

No início deste mês, Ngannou fez seu tão esperado retorno ao MMA, nocauteando Renan Ferreira no primeiro round do confronto dos pesos pesados ​​no PFL: Battle of the Giants. A luta foi a primeira de Ngannou desde que deixou o UFC como campeão dos pesos pesados ​​em 2023 e reacendeu uma rivalidade entre o lutador de 38 anos e seu ex-chefe.

A base da disputa entre White e Ngannou é parte do motivo pelo qual “O Predador” optou por não reassinar com o UFC com base nos termos que foram oferecidos. Durante uma coletiva de imprensa do Power Slap na quinta-feira, White dobrou sua declaração de que Ngannou poderia ter ganhado mais dinheiro permanecendo no UFC, mas desta vez acrescentou uma nova ruga: ele na verdade queria cortar Ngannou da promoção em 2018.

“Francisco tem tudo a ver com dinheiro”, disse White. “Francis saiu porque sabia que se lutasse com Jon Jones e não vencesse, isso prejudicaria suas chances de ganhar o dinheiro que queria. Mas, realisticamente, o seu negócio era maior aqui. O negócio dele seria maior aqui se ele continuasse no UFC. … Eles podem negar o quanto quiserem, por que diabos eu mentiria? Por que eu me importo? Não importa para mim de uma forma ou de outra.

“Eu ia cortar o Francis quando ele perdeu duas seguidas. Eu ia cortá-lo. Alguém por aqui me implorou para não fazer isso. Então isso não teria importância para mim, de uma forma ou de outra. Há uma história muito mais profunda nisso tudo e ele teria ganhado mais dinheiro se continuasse no UFC.”

Ngannou perdeu lutas consecutivas em 2018, perdendo para Stipe Miocic pelo título dos pesos pesados ​​em seu primeiro encontro e depois perdendo na decisão para Derrick Lewis seis meses depois, em uma luta amplamente considerada uma das piores da história moderna do UFC.

É claro que depois dessas derrotas, Ngannou seguiu em frente, conseguindo quatro nocautes no primeiro round para ganhar uma segunda chance contra Miocic. Ele venceu a revanche por nocaute no segundo round e conquistou o título dos pesos pesados ​​do UFC.

Ngannou então defendeu seu título contra Ciryl Gane e embora muitos fãs esperassem que ele voltasse à promoção para um confronto contra Jon Jones, ele optou por assinar com o PFL em regime livre.

Para White, esse foi o fim do seu foco em Ngannou.

“Ele não queria lutar contra Jon Jones, isso é um fato, e estamos seguindo em frente”, disse White. “Obviamente, todo mundo adora Tom Aspinall e quer ver Jones e Aspinall, ou Stipe e Aspinall. Sinto que quando Stipe e Jon eram jovens – Jon tinha 23 anos, o campeão mais jovem da história do UFC – alguém lhe deu uma oportunidade. Acho que Stipe e Jon, quem quer que ganhe, deveria dar a Aspinall a mesma oportunidade que eles tiveram.”

Jones e Miocic vão lutar pelo título dos pesos pesados ​​na luta principal do UFC 309 no próximo mês. Com o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall esperando por sua chance pelo título indiscutível, a luta enfrentou críticas, principalmente com Miocic e Jones potencialmente provocando a aposentadoria depois.

Mas para White, ele acredita que isso é apenas uma postura e que os fãs acabarão conseguindo a luta que desejam para Aspinall.

“Acho que Jon e Stipe dirão que vão se aposentar porque vão começar a negociar”, disse White. “E qual é a negociação, vamos fechar o negócio.”

O UFC 309 acontece no dia 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.