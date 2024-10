Dana White rejeita alegações de favoritismo por comissão no UFC Paris: ‘Não houve crime algum’

Dana White rejeita completamente qualquer alegação de favoritismo por parte da comissão francesa no UFC Paris.

No último sábado, o UFC voltou a Paris para seu terceiro show na capital francesa. Algum drama aconteceu antes das lutas, quando Brendan Allen – que lutou contra Nassourdine Imavov no co-evento principal – acusou a comissão atlética francesa de corrupção por detê-lo junto com Renato Moicano para testes de drogas após a pesagem oficial. Segundo Allen, ele e Moicano ficaram detidos por várias horas enquanto esperavam para dar amostras, o que interferiu em seu cronograma normal de recuperação. Diante do que aconteceu com ele e Moicano, que enfrentavam lutadores franceses no UFC Paris, Allen sentiu que algo estava errado.

E Allen não estava sozinho. Na terça-feira, Moicano – que derrotou Benoit Saint Denis na luta principal – revelou em seu podcast que estava igualmente insatisfeito com a situação, embora esteja aberto à ideia de que o jogo era simplesmente incompetência, e não corrupção.

“Ganhei peso às 10h da manhã e saí da sala por volta das 14h. Isso foi inacreditável”, disse Moicano. “Quatro horas esperando para fazer o exame, porque não tinha água no corpo.

“Eles só tinham umas duas pessoas na comissão e falaram que depois que você pesa não pode sair, porque tem que ter uma pessoa com você o tempo todo. Mas eles tinham mais de três ou quatro atletas lá. Não me importa se a comissão é corrupta ou se eles são simplesmente burros. Um desses dois. Ou são ambos. Mas você não pode testar alguém que não tenha água no corpo.”

Pelo que vale, White diz que foi o último.

Na terça-feira, White conversou com repórteres após o último episódio de Série de Concorrentes de Dana White onde abordou as reivindicações de Allen, negando categoricamente qualquer corrupção.

“Não é verdade”, disse White. “Eles estavam se sentindo como se estivessem sendo escolhidos. Os franceses estavam disponíveis. Eles têm sua própria organização antidoping que usam. Eles provavelmente fizeram um julgamento errado na hora da pesagem? Sim. É quando esses caras estão mais infelizes, desidratados, a lista é infinita.

“Não houve nenhum crime com eles. Entendemos por que eles se sentiam assim, mas não era verdade.”

No final das contas, Allen perdeu a luta contra Imavov por decisão unânime, enquanto Moicano marcou uma paralisação no segundo round sobre Saint Denis na luta principal.