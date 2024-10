Dana White responde a Donald Cerrone querendo sair da aposentadoria: ‘Ame-o, odeie isso’

Dana White não gosta da ideia de Donald Cerrone sair da aposentadoria.

Na terça-feira, o “Cowboy” Cerrone anunciou que pretende encerrar a aposentadoria e retornar ao UFC para mais duas lutas. O anúncio do jogador de 41 anos foi recebido com entusiasmo por fãs e colegas lutadores, mas o CEO do UFC não estava entre eles. Na verdade, White foi inequívoco em sua antipatia pela volta de Cerrone ao MMA.

“Eu odeio isso. Eu odeio isso”, disse White em seu post-Série de concorrentes reunião de mídia na terça-feira. “Ame-o, odeie isso.

“Ele se aposentou. Para que? O que resta para provar? Se você quer ganhar dinheiro, vamos descobrir outra coisa. Eu odeio isso. Quando os caras se aposentam, eles se aposentam por um motivo. Eles não se aposentam apenas porque – eles se aposentam porque sabem que acabou. Eles sabem que é.

“Não apenas este esporte, mas qualquer esporte profissional, é difícil de abandonar. Não apenas o dinheiro – essa é obviamente uma parte muito difícil – mas a sensação de sair daquele túnel, a sensação de entrar na jaula e o lugar estar lotado. Olha toda vez que estamos em um show e mostramos o Cowboy Cerrone na tela, o lugar fica maluco. Ele é amado. Ele é querido porque o cara vai para a guerra, e ele está em guerra há anos, e é hora de não ir mais para a guerra. Não há mais nada a provar para ele.”

Cerrone é um dos lutadores mais condecorados da história do UFC, com diversos recordes promocionais em seu nome. Após se aposentar do esporte em 2022, foi indicado para o Hall da Fama do UFC em 2023 na ala Moderna. Porém, o fim da carreira de Cerrone deixou muito a desejar, já que ele perdeu seis das últimas sete lutas, com apenas um No-Contest entre as derrotas.

White não sabe exatamente por que Cerrone quer retornar, mas se for uma questão de dinheiro, White diz que eles sempre podem descobrir outra coisa.

“Prefiro resolver outra coisa com ele, descobrir outra maneira”, disse White. “Se for por dinheiro, então ele pode fazer outra coisa. Porque ele não vai lutar o resto da vida e sempre vai precisar ganhar dinheiro. Então, vamos descobrir isso agora, em vez de daqui a três anos.”

Porém, com base nas declarações de Cerrone, não parece que o dinheiro seja o principal motivador. “Cowboy” atualmente tem 48 lutas em sua carreira no UFC ou no WEC, e deixou claro que gostaria de chegar às 50.

Mas White parece estar mais preocupado com a saúde de Cerrone a longo prazo do que com qualquer outra coisa, e não parece que “Cowboy” realizará seu desejo a menos que consiga mudar a opinião de White.

“Cerrone não deveria pensar em lutar novamente”, disse White. “Cerrone precisa pensar no que vem a seguir. Ele deveria estar pensando nisso há dois anos, mas aparentemente não pensou, e precisa pensar nisso. Mas estamos aqui por ele. Nós amamos Cerrone. Ajudaremos de qualquer maneira que pudermos. Não quero mais vê-lo levar um soco na cara.”