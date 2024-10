Dana White responde ao PFL zombando de Kayla Harrison: ‘Quando você está perdendo tanto dinheiro quanto eles, vá em frente’

Kayla Harrison passou as primeiras 17 lutas de sua carreira no PFL, mas sua deserção para o UFC levou a uma postagem nas redes sociais no sábado destacando a única derrota que ela sofreu.

Pouco antes de Harrison derrotar Ketlen Vieira no UFC 307, o PFL postou um pequeno vídeo detalhando sua derrota por decisão para Larissa Pacheco em 2022, ao mesmo tempo que promovia seu próximo evento pay-per-view em 19 de outubro na Arábia Saudita. Embora o CEO do UFC, Dana White, não tenha visto a postagem do PFL sobre Harrison, ele não pareceu muito surpreso com a manobra.

“Acho que quando você está perdendo tanto dinheiro quanto eles, vá em frente”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 307. “Porra, jogue a pia da cozinha nele.”

White raramente segura a língua ao discutir o PFL, mas especialmente quando a nova promoção decide mirar no UFC.

Outro comentário que White fez ao se dirigir ao PFL foi um comentário recente do cofundador Donn Davis quando afirmou que a organização estava gastando mais dinheiro no próximo PPV encabeçado por Francis Ngannou do que o UFC gastou produzindo o recente card do UFC 306 no Sphere. em Las Vegas.

White documentou notoriamente o alto custo para fazer um show lá, com gastos chegando a mais de US$ 20 milhões no momento em que tudo foi dito e feito.

“Esse cara [Donn Davis] acabei de sair recentemente e disse ‘você sabe que vamos gastar mais dinheiro do que eles no Sphere’. Isso parece brilhante”, disse White. “Quantos ingressos você vai vender? Eles não são muito inteligentes.”

Claro que não há dúvida de que o UFC continua sendo a maior promoção de todo o MMA, mas White não se conteve ao apontar as deficiências financeiras de seus concorrentes.

É por isso que ele não ficou tão surpreso com a mudança do PFL no sábado, quando se tratou de mirar em uma ex-estrela de Harrison, que agora chama o UFC de casa.

“Escute, é tudo justo”, disse White. “Eles estão se afogando. Eles são péssimos. Eles não são bons no que fazem. Eu acho que você continuaria tentando tudo o que pudesse para fazer algo funcionar. Tudo certo.”