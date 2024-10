Danielle Staub não retornará a ‘RHONJ’, apesar de expressar desejo de retorno

Danielle Staub pode estar pensando em retornar a “The Real Housewives of New Jersey”, mas os produtores não estão convencidos de trazê-la de volta ao grupo… TMZ descobriu.

Disseram-nos que a equipe por trás de ‘RHONJ’ está procurando avançar, não retroceder… o que significa novos membros do elenco e histórias.

Fontes dizem que a produção está em busca de um grupo de amigos que sejam “positivos” e “amorosos”… especialmente depois dos últimos anos tumultuados do programa. Disseram-nos que eles estão tentando se afastar de quaisquer temas pesados ​​ou lutas tóxicas para a próxima iteração de ‘RHONJ’.

As últimas temporadas desmoronaram devido a uma grande divisão no elenco… e eles não querem que isso aconteça novamente.

Com tudo isso em mente, foi decidido que Danielle não seria uma boa opção para a nova visão… já que o Bravolebrity gerou uma série de brigas em ‘RHONJ’ no passado.

Esta não é a primeira vez que um programa de ‘Housewives’ foi retrabalhado. “The Real Housewives of New York City” estreou com um elenco mais jovem e totalmente novo em sua 14ª temporada.