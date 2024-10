Daniels dos Commanders não gosta de comparações com Jackson dos Ravens

ASHBURN, Virgínia – O quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, pode fazer jogadas com as pernas, assim como o quarterback adversário de domingo, Lamar Jackson. Isso não significa que Daniels considere os dois semelhantes.

“Não gosto quando as pessoas tentam me comparar com Lamar”, disse Daniels. “Somos dois jogadores diferentes. Quero ser conhecido como Jayden Daniels e não como o próximo tal e tal.”

Washington (4-1) joga em Baltimore (3-2) no domingo, em um confronto entre os dois atacantes com maior pontuação da NFL – e dois dos zagueiros mais dinâmicos.

Daniels possui a terceira maior classificação de quarterback da NFL (73,2); O de Jackson é o quinto (67,2).

Jackson lançou para 1.206 jardas e nove touchdowns enquanto corria para outras 363 jardas e duas pontuações. Enquanto isso, Daniels arremessou para 1.135 jardas e quatro touchdowns e correu para 300 jardas e quatro pontuações. Ambos os zagueiros estão a caminho de ultrapassar 1.000 jardas corridas.

Mas embora suas estatísticas possam ser comparáveis, isso não significa que sejam o mesmo quarterback. Vários avaliadores e treinadores da NFL expressaram esse sentimento antes do draft, apontando diferenças entre os dois – como a habilidade avançada de Daniels de jogar do pocket em comparação com a de Jackson quando este último foi draftado em 2018.

“Ele é seu próprio jogador”, disse Jackson. “Ele é dono de si. No final das contas, estamos tentando fazer um nome por nós mesmos, e não por mais ninguém.”

Daniels jogará apenas seu sexto jogo na NFL; Jackson está em sua sétima temporada e ganhou dois prêmios de Jogador Mais Valioso da NFL.

Daniels disse que eles têm um relacionamento que “remonta a algum tempo, como um tipo de irmão mais velho, irmão mais novo”. Ele disse que eles têm um respeito mútuo.

“Gosto de assistir um bom quarterback jogar”, disse Daniels. “Sou fã dele e de como ele joga, como aborda o jogo. Mas somos dois zagueiros diferentes, dois estilos diferentes. zagueiros.”

Daniels disse que está acostumado a ser comparado a outros quarterbacks, desde o ensino médio até entrar no draft.

“Mas para mim é só ir lá e tentar ser único e diferente de todos”, disse Daniels. “Aprecie o que eles fazem porque você sempre pode aprender com outros zagueiros da liga. Não tenho a mente fechada.”

O técnico do Washington, Dan Quinn, disse que há um aspecto de seus jogos que ele considera muito próximo.

“Ambos são competidores de elite do mais alto nível”, disse Quinn. “Isso fica gravado na forma como eles estendem as jogadas, como finalizam, como lideram seu grupo. Ambos têm maneiras únicas, mas neste jogo há competidores fantásticos e há a elite e esses dois caras são elite nisso. “

Daniels disse que gosta de assistir vários quarterbacks, de Jackson a Patrick Mahomes, Tom Brady e Aaron Rodgers. Daniels vai escolher a cabeça de outros quarterbacks da NFL com quem trabalha fora da temporada, perguntando sobre seus ataques e como eles fizeram certas jogadas.

Mas embora Daniels e Jackson possam ser jogadores diferentes, Washington espera que seu quarterback novato possa ter o mesmo impacto de longo prazo que Jackson teve.

“É difícil comparar alguém com Lamar”, disse Zach Ertz, tight end de Washington. “Lamar é um dos melhores jogadores da liga há muito tempo e Jayden acaba de fazer seu quinto jogo na liga. Temos toda a confiança do mundo de que ele estará nessa conversa por muito tempo. Mas é um desserviço para ambos os jogadores.”

Jamison Hensley da ESPN contribuiu para este relatório.