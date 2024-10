Danny Green se aposenta da NBA e conquistou títulos com 3 times diferentes

Após 15 temporadas na NBA, Danny Green diz que está se aposentando do basquete.

Green, que anunciou sua aposentadoria em seu podcast na quinta-feira, é um dos quatro jogadores na história da NBA a vencer campeonatos com três times diferentes (2014 com o Spurs, 2019 com o Raptors, 2020 com o Lakers).

“Estou oficialmente saindo do basquete, da NBA. Tem sido uma ótima jornada”, disse Green. “Para mim, estou muito orgulhoso de poder abandonar o jogo. Estou em paz com isso.”

O jogador de 37 anos era conhecido como um atirador de 3 pontos – ele era um arremessador de carreira 40% atrás do arco – e um líder no vestiário ao longo de sua carreira. Ele jogou duas partidas pelo Philadelphia 76ers em 2023-24 antes de ser dispensado após a troca que enviou James Harden para o LA Clippers.

Selecionado na segunda rodada pelos Cavaliers em 2009, Green passou uma temporada em Cleveland antes de finalmente encontrar seu lugar no Spurs, onde passou a maior parte de sua carreira e obteve média de 11,7 pontos, o recorde de sua carreira, em 81 jogos em 2014- 15. Ele também fez parte da equipe totalmente defensiva em 2016-17.

Ele termina com médias de carreira de 8,7 pontos e 3,4 rebotes em 832 jogos. Seus 1.577 arremessos de 3 pontos estão em 43º lugar na história da NBA, e ele é um dos únicos 12 jogadores a acertar tantos 3s e arremessar pelo menos 40% além do arco.

Ele também é o nono na pós-temporada de 3 pontos, com 315.

“Meu corpo estava me avisando. Eu estava tendo pequenas distensões na panturrilha aqui e ali”, disse Green. “Mas também, quando você envelhece, as equipes não ligam tanto. Infelizmente, meus serviços não eram tão procurados como eram quando eu era mais jovem.

Green é um dos quatro jogadores – Kyle Korver, Rashard Lewis e Trevor Ariza são os outros – a acertar tantas cestas de 3 pontos quanto ele, sem ser escolhido na primeira rodada do draft. Depois de conquistar o título nacional com a Carolina do Norte, Green foi a 46ª escolha geral no draft de Cleveland. Ele se tornou titular em San Antonio por sete temporadas, ajudando o Spurs a conquistar um título em 2014. Ele foi negociado para Toronto como parte do acordo com Kawhi Leonard, foi titular no time do Raptors que conquistou um título em 2019 e foi titular novamente no time do Lakers que conquistou um título na temporada pandêmica de 2020.

“As pessoas me perguntam: ‘Como você aprendeu a se tornar um vencedor? Como você se torna um líder?'”, disse Green. “E são as pessoas antes de mim, as pessoas que me ensinaram, meus treinadores. Eles me prepararam para ter sucesso porque, no final das contas, sou apenas uma criança normal. difícil, e eu tinha bons recursos ao meu redor para aprender como ser profissional e fazer as coisas da maneira certa.”

Green rasgou seu ACL e LCL quando seu companheiro de equipe Joel Embiid caiu sobre ele durante a derrota nos playoffs da Filadélfia para Miami em maio de 2022, e ele apareceu em apenas mais 17 jogos (quatro nos playoffs) nas duas temporadas seguintes.

Ele agora se concentrará em continuar sua carreira de radiodifusão, no fundo de risco GreenLight dedicado a capacitar empreendedores inovadores, no programa de mentoria Between the Lines e no torneio de basquete The Throne, promovido por Green e pela National Basketball Players Association.

“Estou animado para o próximo capítulo, a próxima jornada”, disse Green.

A Associated Press contribuiu para este relatório.