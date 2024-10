Darren Till mira no plano mestre do ‘ninja ruivo’ Bo Nickal

Darren Till certamente sabe como escolher seus alvos nas redes sociais.

O invicto peso médio do UFC Bo Nickal é o mais recente lutador a atrair a ira de Till, com o ex-candidato meio-médio atacando Nickal na quinta-feira.

Em uma postagem no Twitter respondendo a Nickal descrevendo seus planos futuros em seu canal no YouTube, Till escreveu: “O ninja ruivo nem mesmo luta. Fala mais do que eu e eu falo muito.”

O ninja ruivo nem luta. Fala mais que eu e eu falo muito. #GingerNinja Ele até fala merda comigo e não venceu um adversário cujo recorde seja de vitória Ninja ruivo adequado

Sim, sua luta livre é boa, mas sua trocação é terrível e seus vídeos de culinária me fazem… https://t.co/zIYMRLKTIO -DT (@ darrentil2) 10 de outubro de 2024

O momento dos comentários de Till é um tanto estranho, visto que Nickal está pronto para sua segunda aparição em 2024, quando enfrentará Paul Craig no UFC 309, em 16 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Tricampeão de wrestling da Divisão I da NCAA que fez sua estreia profissional no MMA em 2022, Nickal até agora fez jus ao seu enorme hype, indo 6-0 e finalizando todos os seus oponentes, exceto um, no primeiro round.

No entanto, Till não está impressionado com a qualidade da competição nem acha que Nickal passou no teste de visão.

Há alguma verdade na declaração de Till. Todos os oponentes de Nickal no UFC entraram na jaula com recordes profissionais de vitórias, mas nenhum deles ultrapassou a marca de 0,500 dentro do octógono.

Mesmo quando Till elogiou Nickal, ele fez questão de fazer algumas críticas desagradáveis.

“Sim, sua luta livre é boa, mas sua trocação é terrível e seus vídeos de culinária me fazem querer me esfaquear até a morte”, escreveu Till.

Não está claro qual é o ângulo de Till aqui, já que ele não está competindo no MMA no momento. Anteriormente, Till lutou pelo título meio-médio do UFC contra Tyron Woodley no UFC 228, onde foi finalizado por Woodley no segundo round. Ele se separou do UFC em fevereiro de 2023.

Atualmente, Till está se aventurando no mundo do boxe. Ele fez uma estreia de sucesso em julho passado com uma polêmica vitória sobre Mohammad Mutie, e deveria lutar contra o veterano Julio César Chávez Jr. no dia 20 de julho no card Jake Paul x Mike Tyson, mas o evento foi adiado para 15 de novembro. A luta de Till não foi remarcada.

