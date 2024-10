Davante Adams entre 7 Raiders eliminados contra Broncos; Crosby questionável

HENDERSON, Nevada – Sete jogadores do Las Vegas Raiders foram excluídos do jogo de domingo no Denver Broncos, incluindo o recebedor Davante Adams e o running back Zamir White, mas Maxx Crosby, três vezes defensivo do Pro Bowl, é questionável para jogar.

Adams, seis vezes Pro Bowler, está lidando com uma lesão no tendão da coxa e está afastado do time enquanto aguarda uma troca. White sofreu uma lesão na virilha no treino de quarta-feira e não treinou desde então.

Crosby, que treinou sexta-feira pela primeira vez em quase duas semanas, treinou de forma limitada. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na penúltima jogada da vitória da semana 2 no Baltimore Ravens e foi gravemente prejudicado uma semana depois na impressionante derrota de Las Vegas para o Carolina Panthers. Ele ficou de fora da vitória em casa da semana passada contra o Cleveland Browns devido à lesão, a primeira vez em sua carreira de seis anos que perdeu um jogo.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“Com as lesões, é a quinta semana da Liga Nacional de Futebol”, disse o técnico dos Raiders, Antonio Pierce. “Assim como todo mundo, estamos lutando e veremos no domingo quem está pronto para partir”.

Lesões têm atormentado os Raiders ultimamente. Além de Adams e White, os Raiders também ficarão sem o right tackle Thayer Munford Jr. (tornozelo/joelho), o linebacker Luke Masterson (joelho) e o tight end Michael Mayer, que perderá seu segundo jogo consecutivo por motivos pessoais após sair. a equipe no final da semana passada.

O safety Trey Taylor e o cornerback Decamerion Richardson também estão de fora no domingo.

Pierce disse que o novato Tommy Eichenberg começará como linebacker com Masterson fora e Divine Deablo (oblíquo) questionável.

O guarda direito titular Dylan Parham (Aquiles) também é questionável para jogar depois de treinar de forma limitada na sexta-feira.

Crosby, que não estava disponível no vestiário dos Raiders esta semana, lidera Las Vegas com 3,0 sacks.

As brancas lideram os Raiders com 152 jardas corridas, mas têm uma média de apenas 3,1 jardas por carregamento. Alexander Mattison começará como running back. Ele correu para 87 jardas e dois touchdowns, com média de 5,1 jardas por corrida.