Davante Adams está saindo de Las Vegas? A reação do treinador dos Raiders parece confirmar isso

TO Las Vegas Raiders pode ter conseguido uma vitória contra o Cleveland Brownsmas a tensão fora do campo está mantendo as coisas longe de ser comemorativas. Davante Adams, que perdeu o jogo devido a uma lesão no tendão da coxa, está agora no centro dos rumores comerciais que surgiram depois que o técnico Antonio Pierce gostou de uma postagem no Instagram especulando sobre o futuro de Adams com o time.

Este pequeno “curtir” adicionou combustível a um processo já em andamento rumores de incêndio comercial em torno de Adamsque tem sido um tema quente nas últimas temporadas. Durante sua aparição no Acima e Adams show, apresentado por Kay Adamso receptor amplo não conteve seus pensamentos sobre a situação.

“Eu não tive notícias dele. Eu não falei com ele. Eu realmente não sei exatamente do que se trata”, Adams disse a Kay quando questionado sobre a atividade de Pierce nas redes sociais.

A frustração de Adams é compreensível. Os rumores comerciais têm circulado pelo que parece uma eternidade e, para um Pro Bowler seis vezes, isso se torna exaustivo. “Fica chato, com certeza“, ele admitiu.”Sou um daqueles jogadores sobre os quais as pessoas gostam de falar de uma forma ou de outra.” No entanto, apesar de toda a conversa, Adams permanece focado no que pode controlar: “Tudo o que posso controlar é esta conversa que estamos tendo aqui e depois que terminarmos com isso, tudo o que posso controlar é a próxima coisa que vou fazer.“

Raiders WR responde a rumores comerciais

Mas a especulação continua a crescer. Com o prazo de negociação da NFL se aproximando em 5 de novembro, alguns estão se perguntando se os Raiders estão falando sério considerando deixar um de seus principais jogadores. No entanto, os relatórios sugerem que uma negociação não está em cima da mesa neste momento. Ainda assim, o deslize da mídia social criou um burburinho que não irá desaparecer tão cedo.

Adams parece estar mantendo a calma, apesar dos rumores. “A mídia social é uma fera“, disse ele.”Muitas pessoas viram isso e agora estão se perguntando o que está acontecendo.” No entanto, a falta de comunicação da equipe deixou as coisas um pouco estranhas.

Adams não falou com Pierce sobre o incidente, o que só aumenta o mistério. “Mas não houve comunicação da equipe desde que isso se tornou realidade”, acrescentou ele, deixando fãs e analistas especulando o que realmente está acontecendo nos bastidores.