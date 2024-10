Davante Adams trava entrevista com Aaron Rodgers após troca de jatos

Davante Adams não perdeu tempo se conectando novamente com seu amigo, Aaron Rodgers – ele apareceu na entrevista do quarterback poucas horas depois de ser revelado que ele seria um New York Jet!!

O wide receiver All-Pro não joga pelo Las Vegas desde 22 de setembro, pois está recuperando de uma lesão no tendão da coxa. Mas ele disse à McAfee que está se sentindo ótimo e que estava trabalhando com a equipe de treinamento dos Raiders antes da troca – então ele estará pronto para começar.

“Eu estava chateado dirigindo para casa no meio do trânsito. Recebi algumas mensagens, mas não estava com vontade de falar com ninguém. Cheguei em casa e Tae me ligou e me mandou uma mensagem, então finalmente liguei de volta.”