Dave Roberts questiona o lançamento de Manny Machado no banco de reservas dos Dodgers

SAN DIEGO – A bola de beisebol que Manny Machado, terceira base do San Diego Padres, jogou em direção ao banco de reservas dos Dodgers no domingo à noite – desencadeando outra discussão acalorada entre ele e o arremessador de Los Angeles Jack Flaherty – caiu nas proximidades do técnico dos Dodgers, Dave Roberto.

Roberts, falando antes do treino de sua equipe na segunda-feira, disse que não percebeu inicialmente, mas depois revisou um vídeo interno do lançamento.

“Foi perturbador”, disse Roberts. “Obviamente, tenho um relacionamento com Manny de anos anteriores. Havia uma intenção por trás disso. Quase não me atingiu porque havia uma rede. E isso foi muito incômodo. Se fosse destinado a mim, eu ficaria muito – é muito desrespeitoso. Então, não sei a intenção dele, não quero falar por ele, mas vi o vídeo e a bola foi direcionada para mim com alguma coisa por trás. levou a isso.”

A Major League Baseball entrou em contato com a equipe de segurança dos Dodgers e pediu imagens do incidente, disseram fontes à ESPN, embora qualquer punição pareça improvável. Um vídeo mostrando o que parecia ser o incidente em questão foi postado nas redes sociais na noite de segunda-feira pelo San Diego Union Tribune.

Depois do jogo 2 de domingo – uma vitória por 10-2 dos Padres que empatou a National League Division Series com um jogo cada – Machado acusou Flaherty de acertar Fernando Tatis Jr. de San Diego de propósito no início do sexto inning, uma acusação que Flaherty veementemente negado. Dois rebatedores depois, Flaherty eliminou Machado e depois gritou em sua direção, dizendo-lhe para “sentar-se.”

Machado não pareceu incomodado com a reação de Flaherty, atribuindo-a, em vez disso, à “competição”. Mas os dois trocaram palavras quando Machado voltou a campo para se defender no final do sexto, aparentemente desafiando um ao outro para uma luta pós-jogo. Flaherty revelou mais tarde que estava com raiva porque Machado jogou uma bola de beisebol no banco de reservas dos Dodgers.

Machado inicialmente rejeitou a acusação, dizendo que constantemente joga bolas de beisebol nos abrigos após a conclusão dos aquecimentos pré-entrada. Mas as pessoas dos Dodgers que viram o lançamento ou assistiram a um vídeo dele dizem que ele foi lançado com firmeza, quicando antes de atingir a rede que fica bem na frente de onde Roberts se senta durante os jogos, na extremidade do banco de reservas. Machado minimizou o lançamento na noite de domingo, mas também pareceu sugerir suas intenções quando questionado se é normal ele lançar bolas de beisebol desnecessárias no banco de reservas de um time adversário.

“Ambos os abrigos”, disse Machado. “Eles têm bolas sujas, você joga a bola de volta lá. Quero dizer, quando você tenta acertar nosso melhor rebatedor. Certo? Tire-o de lá. Se você não consegue tirá-lo, não bata nele. Certo? Eles tem o melhor jogador do jogo, certo? [Shohei] Ohtani? Não vamos lá e tentamos acertar Ohtani. Tentamos tirá-lo de lá. Não vá lá e tente bater no meu cara.”

Antes de assinar o primeiro de dois contratos de longo prazo com os Padres, Machado jogou pelos Dodgers na reta final da temporada de 2018, vindo do Baltimore Orioles para substituir o lesionado Corey Seager no shortstop. Os Dodgers não se envolveram com Machado quando ele se tornou um agente livre na entressafra seguinte.

Questionado se ele teve algum diálogo com Machado antes de jogar uma bola de beisebol em sua direção, Roberts disse: “O único diálogo que tive foi que ele estava cantando para Jack. Não acertei ele de propósito para iniciar uma entrada com duas corridas perdidas.

“Acho que ele está usando isso como combustível”, acrescentou Roberts. “Como uma pessoa do beisebol, qualquer um entende que você não faz isso, colocar intencionalmente o líder na base com 3-4-5 vindo atrás. Simplesmente não faz sentido.”

Flaherty adotou um tom de desculpas na segunda-feira, reconhecendo que “as coisas saíram do controle” entre ele e Machado, acrescentando: “Eu gostaria de ter simplesmente deixado isso para lá”.

Machado dirigiu-se aos repórteres antes dos comentários de Roberts e não foi disponibilizado depois. Por meio de um terceiro, Machado disse ao The San Diego Union Tribune: “Falei sobre isso ontem à noite depois do jogo. Já virei a página e estou ansioso para jogar amanhã diante de nossos torcedores e me preparar para mais uma dura batalha contra uma equipe muito boa.”