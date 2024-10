David Beckham apóia Jim Ratcliffe para trazer a mudança necessária ao Man United

David Beckham apoiou o proprietário minoritário, Sir Jim Ratcliffe, para trazer as mudanças necessárias ao Manchester United, mas admitiu que pode levar algum tempo para o clube voltar ao topo.

O United não conquista o título da Premier League desde que o ex-técnico de Beckham, Sir Alex Ferguson, se aposentou em 2013 e na última temporada registrou seu pior resultado na Premier League, ficando em oitavo lugar.

Mas a estrutura desportiva em Old Trafford foi reformulada sob Ratcliffe desde que se tornou proprietário minoritário em fevereiro e Beckham disse que essas mudanças eram extremamente necessárias.

“Acho que definitivamente precisava de uma mudança”, disse Beckham ao seu ex-companheiro de equipe no United e na Inglaterra, Rio Ferdinand, em seu podcast “Rio Ferdinand Presents”. “Falando como torcedor do United, acho que muitas pessoas disseram que o clube precisava de mudanças e de uma nova perspectiva sobre como este clube precisa ser administrado e as decisões que são tomadas.

“Eu realmente gosto de Jim [Ratcliffe]. Eu o encontrei algumas vezes ao longo dos anos com alguns amigos em comum e acho que ele é um fã e obviamente também é um grande empresário, um dos melhores e um dos maiores. Mas acho que o mais importante é que os fãs vejam que ele se importa, e acho que isso é uma grande parte disso.

“Acho que obviamente os fãs perderam a fé na liderança ao longo dos anos e obviamente ele realmente se preocupa com o que quer fazer e com o que quer criar. .

“Acho que temos sido bastante pacientes como torcedores do United ao longo dos anos, mas queremos aqueles bons e velhos tempos de volta. Queremos esses dias de volta, e quanto mais cedo melhor.”

Embora o United continue enfrentando dificuldades nesta temporada, Beckham teve um sucesso muito maior com seu próprio time, o Inter Miami. O clube já conquistou o Supporters’ Shield como o melhor time da temporada regular da MLS e no sábado pode quebrar o recorde de mais pontos em uma única temporada.

A equipe é liderada pelo grande argentino Lionel Messi. E Beckham disse que se inspirou em Ferguson ao trazer o oito vezes vencedor da Bola de Ouro para Miami no ano passado.

“Acho que uma das coisas que aprendi com o chefe ao longo dos anos – e não foi algo que ele me disse especificamente – uma das coisas que aprendi com o chefe foi que não se trata de trazer os maiores e mais melhores jogadores, trata-se de trazer os jogadores certos.

“Se você puder trazer os maiores e melhores jogadores, esse é o jogador certo. Não há muitos deles por aí, mas com Leo sabíamos que estávamos trazendo e eu sabia disso, sim, ele teria sucesso em campo, mas eu também sabia que ele iria ajudar nosso clube fora de campo.”