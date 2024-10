David Eason inocentado após acusações de invasão e roubo, por Jenelle Evans

David Eason está limpo depois de seu ex, Jenelle Evansacusou-o de invasão e roubo enquanto ela estava fora do estado… TMZ descobriu.

Um representante do Gabinete do Xerife do Condado de Columbus, na Carolina do Norte, disse ao TMZ … o caso foi investigado depois que Jenelle acusou David de violar uma ordem judicial e tentar roubar as motos da ex-aluna da “Mãe Adolescente” enquanto ela estava fora da cidade, mas os policiais determinaram que nada foi levado que ele não tivesse permissão para levar. Disseram-nos que o caso já foi encerrado.



Como informamos, foi David quem pediu às autoridades que fizessem algo chamado de prontidão civil… que o gabinete do xerife disse ter sido feito para garantir que as coisas que ele pegou não violassem a ordem de não contato.

Apesar do resultado, nossas fontes dizem que Jenelle ainda está firme ao afirmar que David não deveria estar em sua propriedade na Carolina do Norte.

O representante de Jenelle disse ao TMZ … “A ordem de não contato afirma claramente que David não tem permissão para entrar na propriedade, independentemente de Jenelle não estar lá. A ordem de não contato proíbe David de estar na propriedade, em qualquer local de negócios ou emprego, etc. “

De acordo com o representante, o advogado da estrela de reality show agora está ajudando Jenelle a tomar medidas contra David, alegando que ele deveria indenizá-la por algumas propriedades que ela diz terem sido destruídas durante o incidente.

Esta atualização ocorre poucos dias depois de Jenelle alegar que David e 3 homens invadiu sua propriedade e tentou roubar bicicletas sujas e ATVs. Como informamos anteriormente, Jenelle se comunicou com um policial que estava no local… informando-o que seu ex não deveria estar lá.

No entanto, de acordo com o gabinete do xerife, o deputado explicou a Jenelle que David teve permissão para retirar suas ferramentas de trabalho na propriedade e foi supervisionado enquanto o fazia.

Embora David inicialmente tenha carregado algumas bicicletas sujas e outros veículos de quatro rodas com ele, o gabinete do xerife diz que o policial no local o instruiu a descarregar os itens … o que David fez depois que lhe disseram que só poderia remover as ferramentas.