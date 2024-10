David Feldman explica o que separa o BKFC de outras promoções de esportes de combate: ‘Na verdade, estamos vendendo todos os nossos ingressos’

Existem muitas métricas diferentes para medir o sucesso ou o fracasso de uma promoção de esportes de combate, mas talvez um dos maiores indicadores seja a venda de ingressos. Para o BKFC, esse pode ser o sinal mais revelador de que o time de luta livre superou quase todos os outros competidores.

Com um card de estreia agendado para a Espanha no sábado, o BKFC está embarcando em uma série de eventos que provavelmente culminarão com a ida da organização à Filadélfia pela primeira vez em dezembro. Embora organizações como o UFC orgulhosamente promovam o evento ao vivo após um evento, raramente se fala sobre a venda de ingressos para outras promoções.

O fundador e presidente do BKFC, David Feldman, tem a sensação de saber por quê.

“O UFC vende ingressos”, explicou Feldman em entrevista ao MMA Fighting. “Nas grandes, grandes lutas de boxe, eles vendem ingressos. Os menores, os médios não. As empresas mid-MMA não estão vendendo ingressos. Obviamente o menor [MMA promotions] são, eles estão vendendo 1.000 ingressos. Na verdade não estou vendendo.”

Quando vai ao BKFC, Feldman fala com orgulho sobre as vendas de ingressos da promoção porque esses números aumentaram constantemente desde o lançamento do primeiro show em 2018.

Houve uma série de lotações esgotadas ao longo dos anos, com o BKFC 63 em Sturgis, SD estabelecendo um novo recorde com 15.000 espectadores para um card encabeçado pela campeã feminina peso palha, Britain Hart.

Feldman admite que a capacidade do BKFC de vender ingressos se tornou uma de suas conquistas de maior orgulho, especialmente quando se trata de despertar mais interesse em potenciais investidores que desejam apostar em uma promoção de esportes de combate.

“Na verdade, é minha proposta para os investidores”, disse Feldman. “Eu digo ‘escute, na verdade somos uma das únicas promoções no mundo que vende ingressos’.

“Acabamos de vender 5.400 ingressos no fim de semana passado. Nossa projeção é vender 6.700 ingressos na Espanha e depois em Denver, provavelmente venderemos 4.000 ingressos lá e depois faremos na Polônia em dezembro, em Montana. Todos esses shows que estão por vir, devem ter no mínimo 4.000 ingressos vendidos . Na verdade vendidos e isso é um grande negócio agora nos esportes de combate porque nem todos são vendidos. Muitos deles estão documentados.”

“Papelado” significa que os ingressos são distribuídos gratuitamente para lotar uma arena, o que acontece com bastante frequência nos esportes de combate.

Feldman admite que definitivamente houve um tempo em que o BKFC distribuía mais ingressos do que a organização vendia, mas esse não é mais o caso.

“Não vou mentir para você – posso ter mentido para você há cinco anos e dito que vendemos 3.000 ingressos quando vendemos apenas 1.000”, disse Feldman. “Mas agora estamos vendendo todos os nossos ingressos.

“Podemos doar três ou quatro por cento dos nossos ingressos agora, mas estamos vendendo tudo.”

Com as vendas de ingressos em alta, um novo acordo de transmissão em vigor com DAZN e Conor McGregor a bordo como coproprietário agora, Feldman espera que 2024 seja o maior ano até então para o BKFC e ele está antecipando um 2025 ainda maior.

“Pensamos que estávamos fora do mercado 10 vezes diferentes e simplesmente encontramos uma maneira de fazer isso acontecer e funcionar”, disse Feldman. “Não vejo nenhum fim à vista. Acho que agora temos uma ótima chance de bater na porta do número 1.”