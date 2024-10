David Harbour promete que os fãs de ‘Stranger Things’ ficarão felizes com o final da série

O ator, que interpretou o xerife Jim Hopper durante toda a temporada do drama, participou da celebração do podcast “Happy Sad Confused” na Comic Con de Nova York na quinta-feira e falou sobre o que está por vir na parte final do programa… incluindo o último episódio da série. sempre.

Como disse David… o final da série será “o melhor episódio [the Duffer Brothers have] já feito”, compartilhando o elenco começou a chorar durante uma leitura recente.

Ele acrescentou… “Eles pousaram o avião… No final deste episódio, quando estávamos lendo – apenas nós lendo – na metade, as pessoas começaram a chorar.”

Embora esse boato definitivamente nos deixe preocupados com o personagem de Noah, Will e seus amigos mais próximos – aqui está olhando para você, Finn Wolfhard dar Millie Bobby Brown – David tentou ignorar a reação emocional como nostalgia… desde as filmagens, o show durou grande parte de toda a infância do elenco.